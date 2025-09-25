Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: a FIS október végére halasztotta a döntést az orosz sízők indulásáról

I. SZ., MTI
2025.09.25. 12:09
Illusztráció: Getty Images
téli olimpia orosz-ukrán háború Milánó 2026 FIS
A Nemzetközi Sí- és Hódeszka-szövetség (FIS) tanácsa októberre halasztotta a döntését arról, hogy indulhatnak-e orosz sportolók a február 6-án kezdődő olaszországi téli olimpián.

A FIS vezető testülete szerdai, zürichi ülésén csak arról határozott, hogy a kérdést az október 21-i összejövetelén tűzi napirendre.

Múlt pénteken Pierre Ducrey, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportigazgatója bejelentette, hogy a FIS fontolóra veheti az orosz sportolók részvételét a nemzetközi versenyeken. Az orosz és a fehérorosz sportolókat kevéssel az ukrajnai háború kitörését követően, 2022 márciusában tiltotta el eseményeitől a FIS, amely még semlegesként sem engedélyezi számukra a versenyzést. Elnöke, Johan Elias azonban korábban többször is kijelentette, hogy mindkét ország sportolóinak részt kell venniük a 2026-os olimpián.

A jövő évi téli ötkarikás játékokat február 6. és 22. között rendezik Milánóban és Cortina d’Ampezzóban.

 

