Megemelt pénzdíjakért gyorskorcsolyáznak

2025.10.04. 22:04
Sajtóhír szerint megemelt pénzdíjról döntött az ISU (Fotó: Kovács Péter, illusztráció)
Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség gyorskorcsolya ISU
Megnövelt díjalapról döntött a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) a legutóbbi tanácsülésén – írta az ötkarikás sportok ügyeiben járatos insidethegames.biz portál.

A szombati beszámoló szerint az ISU új, lausanne-i központjában tartott összejövetelen elfogadott határozat értelmében a 2025–2026-os szezontól kezdődően a felnőtt gyorskorcsolyázóknál elért egyéni világcsúcsot egyformán dotálják: minden új rekord ötezer dollárt ér. Ugyanennyi jár a rövidpályán felállított szóló világrekordért, ahogyan fejenként a csapattagok mindegyike ugyanekkora pénzdíjra számíthat mind a "normál" gyorskorcsolyában, mind a rövidpályásoknál a csapat- és váltószámokban felállított csúcsok után.

 

