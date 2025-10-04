Megemelt pénzdíjakért gyorskorcsolyáznak

A szombati beszámoló szerint az ISU új, lausanne-i központjában tartott összejövetelen elfogadott határozat értelmében a 2025–2026-os szezontól kezdődően a felnőtt gyorskorcsolyázóknál elért egyéni világcsúcsot egyformán dotálják: minden új rekord ötezer dollárt ér. Ugyanennyi jár a rövidpályán felállított szóló világrekordért, ahogyan fejenként a csapattagok mindegyike ugyanekkora pénzdíjra számíthat mind a "normál" gyorskorcsolyában, mind a rövidpályásoknál a csapat- és váltószámokban felállított csúcsok után.