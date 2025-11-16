Gyorskorcsolya: Kim Minseok 1500 méteren 9. lett Salt Lake Cityben

Ezerötszáz méteren voltak eredményei a múltban, magyar színekben is ezen a távon futott tavaly a legjobban, így Kim Minseok szombat éjszakai jégre lépésére kiemelten figyeltünk – a gyorskorcsolyázók első kvalifikációs világkupa-viadalán Salt Lake Cityben ugyanis ekkor rendezték meg ezt a számot: Kim a nyolcadik párban futhatott, s végül a húsz indulóból a kilencedik legjobb időt érte el (1:42.67).

Akárcsak a vk-viadal első napján 1000 méteren, 1500-on is az amerikai Jordan Stolz volt a leggyorsabb (1:40.48).

A világkupa-sorozatban 500, 1000 és 1500 méteren a legjobb 21-21 versenyző a vk-pontok alapján szerez kvótát, további hét korcsolyázó pedig az időeredmények alapján kvalifikálhat a téli játékokra (női 3000 és férfi 5000 méteren 15-15, valamint további 5-5 kvóta talál gazdára, női 5000 és férfi 10000 ezer méteren 9-9 és 3-3 ez a szám, míg a tömegrajtos versenyen az „alaplétszám” 24 lesz Milánóban) – a szabályok rögzítik még azt is, hogy országonként egy távon csak három versenyző nevezhető.

Kim Minseok az első vk-viadal alapján 1000 és 1500 méteren is kvótát érő helyen áll az összesítésben – vasárnap a tömegrajtos számban is rajthoz áll (mivel itt korábban nem versenyzett, a B-divízióban rajtol; kezdés 19.51-kor).

Az 500 méteres sprinttávon Bíró Hanna egyéni csúccsal 26. (39.16), míg Bödei Bálint a 35. helyen (36.13) zárt a második vonalat jelentő B-divízióban.

Mercs Abigél 1500 méteren a B-divízióban a 31. lett, szintén egyéni rekorddal (2:00.82), és egyéni legjobbját futotta ugyanezen számban a férfiak között Bödei Bálint is, az 1:47.63-as idő a 36. helyet jelentette számára.