Nemzeti Sportrádió

Szombaton rendezik a Havas Sportok Családi Napját

Vágólapra másolva!
2025.09.15. 12:51
null
Fotó: Hungarian Ski Association/Facebook
Címkék
Normafa téli sportok családi nap
Egyedülálló összefogás eredményeként családi napot rendez a havas sportokat képviselő három sportági szakszövetség szombaton.

A Magyar Síszövetség, a Síoktatók Magyarországi Szövetsége és a Magyar Snowboard-szövetség idén is a Normafa Parkban rendezi meg a hagyományos sportnapját, amelyen a sí és a hódeszka mellett a lézeres lövészetet, valamint minisáncon a síugrást is kipróbálhatják az érdeklődők. A programhoz országszerte számos síiskola csatlakozott, így a tanpályáikon bárki síelhet és snowboardozhat szakképzett oktatók segítségével.

„Az országos kampány célja a havas sportok megismertetése, népszerűsítése, hogy segítségével a gyerekek és felnőttek a számukra legmegfelelőbb havas sportágat választhassák ki maguknak” – olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben, amelyből kiderült, a Normafa Látogatóközpont negyedik alkalommal lesz a Havas Sportok Családi Napjának kiemelt helyszíne.

A Normafán a kezdők 10 órától a sportágválasztó programokban szakemberek segítségével, térítésmentesen és a sporteszközök biztosításával próbálhatják ki a síugrást minisáncon, a lézeres biatlont és az alpesi síelést műanyag tanpályán. A rendezvényen a síiskolákból érkező gyerekcsapatok, szabadstílusú hódeszkások, továbbá az adaptív sí és snowboard sportolók tartanak bemutatókat.

A programhoz kapcsolódó további pályákról a Síoktatók Magyarországi Szövetsége honlapján lehet tájékozódni.

Az eseményt azért szeptemberben tartják, mert a síiskolák ebben az időszakban indítják el tanfolyamaikat, és aki ősszel elkezdi a tanulást, az a rendkívül hatékony oktatásnak köszönhetően megfelelő alaptudást szerez a téli havas szezonra.

 

Normafa téli sportok családi nap
Legfrissebb hírek

A munkálatok a tervezett ütemben haladnak a milánói téli olimpiára

Téli sportok
2025.09.01. 10:35

Milánó 2026: bemutatták az érmeket

Téli sportok
2025.07.15. 20:01

Vége a bőséges éveknek – Moncz Attila publicisztikája

Téli sportok
2025.03.20. 22:48

53 évesen jelentette be a visszavonulását az ötszörös olimpiai bajnok

Téli sportok
2025.03.10. 11:53

Északisí-vb: norvég győzelem született a síugrók vegyes csapatversenyében

Téli sportok
2025.03.05. 18:31

Kim Minszok 15. lett 1000 méteren Heerenveenben

Téli sportok
2025.03.01. 18:43

Kerek szám, kerek világ – Zsoldos Barna publicisztikája

Téli sportok
2025.02.25. 23:41

Kim Minseok tizedik lett 1500 méteren

Téli sportok
2025.02.21. 21:11
Ezek is érdekelhetik