A munkálatok a tervezett ütemben haladnak a milánói téli olimpiára

2025.09.01. 10:35
Rendben haladnak a munkálatok (Fotó: AP)
téli olimpia téli sportok Milánó 2026
Az olasz sportminiszter szerint a tervezett ütemben, töretlenül haladnak a februári, milánói-cortinai téli olimpia munkálatai.

„Mindannyiunknak ugyanaz a célja: készen állni február 6-ra, az olimpia kezdetére, majd utána is folytatni a munkát a játékok utolsó napjáig” – idézte az insidethegames.biz portál Andrea Abodit, aki az Alpokban tett hétvégi helyszínbejárás közben nyilatkozott.

„Döntéseket hoztunk, struktúrákat változtattunk és átszerveztük a csapatokat” – utalt a miniszter arra, hogy az olasz kormány 2022 végén beavatkozott a folyamatok egyszerűsítése és a határidők zavartalan betartása miatt. Abodi előretekintve hangsúlyozta, hogy az esemény hatóköre messze túlmutat a kéthetes versenyen.

Szavaihoz kapcsolódva Luca Zaia, Veneto tartomány kormányzója kiemelte: az olimpia nem korlátozódik a sportra, hanem az egész alpesi régió identitásának, fejlődésének és növekedésének mozgatórugója is egyben. Olyan esemény az olasz Alpok számára – tette hozzá –, amely képes kézzelfogható örökséget hagyni maga után, amely ötvözi a modernizációt, a környezetvédelmet és az új lehetőségeket az itt élő generációk számára, ahogyan az a Cortina d’Ampezzo rendezte játékok esetében is történt közel hét évtizeddel ezelőtt.

A kormányzó becslése szerint a gazdasági hatás meghaladja az 5,3 milliárd eurót, egyúttal reményét fejezte ki, hogy az örökség a turizmus fejlesztésében, a kulturális lendületben és a hegyvidéki közösségek számára kínálkozó új munkahelyteremtési lehetőségekben is mérhető lesz.

A téli olimpia február 6. és 22. között lesz Milánóban és Cortina d’Ampezzóban, míg a paralimpiára március 6. és 15. között kerül sor.

 

