Milánó 2026: doppingvétség miatt eltiltották a szánkósok egyik éremesélyesét

2025.09.22. 17:54
Fotó: Getty Images
Címkék
téli olimpia 2026 Madeleine Egle Milánó 2026 szánkó
Doppingvétség miatt húsz hónapra eltiltották a szánkósok egyik aranyesélyesét, ezért Madeleine Egle nem indulhat jövőre a milánói-cortinai téli olimpián.

„A sportoló nem fellebbezett, és elfogadta a kiszabott büntetést” – olvasható a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) hétfői közleményében, amelyből az is kiderült, hogy az osztrák szánkós 2026 októberéig nem versenyezhet.

A 27 éves Egle, aki tavaly Európa-bajnok és világbajnoki bronzérmes lett egyéniben, 12 hónapon belül három doppingellenőrzést is elmulasztott, ezért büntették meg.

„A három kihagyott tesztem szerencsétlen véletlenek miatt történt, nem azért, mert megpróbáltam elkerülni az ellenőrzést” – közölte a múlt hónapban Egle, aki az előző két ötkarikás játékokon egy-egy ezüst- és bronzérmet nyert a csapatváltóval.

Milánóban február 6-án kezdődik a téli olimpia.

 

