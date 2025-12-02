Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: indulhatnak a kvalifikációs versenyeken az orosz sízők és hódeszkások

2025.12.02. 15:29
Fotó: Getty Images
Nemzetközi Sí és Hódeszka Szövetség Milánó 2026 nemzetközi Sportdöntőbíróság
A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) keddi döntése értelmében az orosz és a fehérorosz sportolók indulhatnak a Nemzetközi Sí és Hódeszka Szövetség (FIS) milánói téli olimpiára kiírt kvalifikációs versenyein.

A FIS korábban úgy döntött, hogy semleges színekben sem engedi részt venni a kvalifikációs sorozatban a két ország képviselőit, ezért az orosz és a fehérorosz szövetség 17 sportolóval együtt a CAS-nál támadta meg a határozatot.

A CAS az ítéletében leszögezte, csak azok a sportolók szállhatnak harcba a kvótákért, akik megfelelnek az egyéni, semleges indulókra vonatkozó kritériumoknak, ezeket viszont továbbra is a FIS határozza meg, azaz a testület csak részben adott helyt a beadványnak.

A lausanne-i székhelyű Sportdöntőbíróság októberben hasonló határozatot hozott a szánkósok esetében, miután a nemzetközi szövetség abban az esetben is meghosszabbította az orosz és a fehérorosz versenyzők kitiltását a versenyekről az ukrajnai háború miatt. Ezek a döntések összhangban vannak azzal a szeptemberi NOB-határozattal, amely semlegesként engedélyezte az orosz és a fehérorosz sportolók részvételét a milánói játékokon, ami azt jelenti, hogy az országuk zászlaja nem jelenhet meg és a himnusza sem hangozhat el.

 

