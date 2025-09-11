Nemzeti Sportrádió

A MOB elnöke a rövid pályás gyorskorcsolyázók edzésén járt

KOVÁCS ERIKA
2025.09.11. 15:10
(Fotó: Árvai Károly)
Nehéz és izgalmas hetek jönnek: október 9-én kezdődik a kvalifikációs sorozat – reményeink szerint a négy verseny végén a magyar korcsolyázók a lehető legtöbb kvótát „hazahozzák”.

Nem kellett rábeszélni sem a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB), sem a Magyar Korcsolyázószövetség (MOKSZ) elnökét arra, hogy felmenjenek a Gyakorló Jégcsarnok jegére, igaz, ezúttal utcai cipőben lépkedett a pályán Gyulay Zsolt és Kósa Lajos, noha mind a ketten kiválóan korcsolyáznak.

Csütörtökön ők inkább csak a palánk külső oldalán voltak főszerepben, a jégen rövid pályás gyorskorcsolyázóink domborítottak – a MOB-elnök azért látogatott el a csapathoz, mert az egy amolyan „felvezetőnek” számító hollandiai verseny után nekivág a világnak, még inkább a kvótaszerzésnek, hiszen október 9-én Montrealban megkezdődik az a négy állomásból tartó kvalifikációs sorozat, amelynek a végén kialakul a milánói olimpiai mezőnye.

Benne remélhetőleg minél több magyar short trackessel.

A remény él, az esélyek is megvannak, s noha azok csökkentek azzal, hogy a válogatott legjobbja, Jászapáti Petra július közepén keresztszalag-szakadást szenvedett, így számára elúszott az újabb olimpiai szereplés, a társak nem állhattak le és meg – Nicky Gooch irányításával továbbra is elszántan és keményen küzdenek azért, hogy minél jobb formában harcolhassanak a kvótákért.

Az elnökök találkozóján, amelybe természetesen bekapcsolódtak a versenyzők is, valamint Gooch mellett Bánhidi Ákos, a szövetség gyorsasági ágazatának vezetője is és Knoch Viktor, a pjongcsangi aranyváltó egyik tagja, aki ma már edzőként dolgozik a csapat mellett, értelemszerűen a kvalifikáció és az olimpia szolgáltatta leginkább a témát.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Kónya Zsófia, akinek a milánói lehet a negyedik olimpiája, felelevenítette a korábbi kvótaszerzési nehézségeket, emlékeztetve mindenkit arra, hogy például a 2014-es játékokra a női váltó csak nehezen szerezte meg az indulási jogot, ám „természetesen” Knoch Viktor rögtön kontrázott a négy évvel későbbi történettel – emlékezhetünk: a később hazánk első téli olimpiai aranyát begyűjtő férfiváltó iszonyatos izgalmak árán, s némiképp a szerencsének is köszönhetően harcolta ki a kvótát.

„Elég magasra tettük a lécet, hiszen az előző két olimpiáról aranyéremmel térhettünk haza, sőt Pekingből elhoztunk két bronzot is, de inkább azt hangsúlyoznám, hogy Torino, vagyis 2006 óta mindig szereztünk pontot, s jó lenne, ha ez a sorozat nem szakadna meg. Jászapáti Petra sérülése miatt egyéniben csökkentek az esélyeink, de én a női váltó kapcsán látok esélyt a jó szereplése” – szögezte le Kósa Lajos, a MOKSZ elnöke. 

Gyulay Zsoltot lenyűgözi a sebesség

– MOB-elnökké választása után nem sokkal már utazott is, mégpedig Pekingbe, a téli olimpiára, ahol a magyar rövid pályás válogatott egy aranyat és két bronzot szerzett – ilyen kimagasló eredményre ezúttal minden bizonnyal nincs esély, mégis, a Magyar Olimpiai Bizottság hogyan tekint a februári csúcseseményre?
– Minden egyes olimpiai ciklusban tizenegy multisport eseményen veszünk részt a magyar csapattal, ebből a nyári és a téli olimpia természetesen mindig kiemelkedik. Szerintem Milánó és Cortina d’Ampezzo fantasztikus olimpiát fog rendezni, s bár Peking óta elveszítettük két világklasszisunkat, s ez alapjaiban határozza meg az esélyeinket, de, s ezt nem csak a kötelező optimizmus mondatja velem, nagyszerű versenyzőink vannak, tapasztaltabbak és fiatalok egyaránt, akik kellő önbizalommal indulhatnak a kvalifikációs világkupaversenyekre.

– A két világklasszis, vagyis a Liu testvérek távozása után újabb veszteség érte a csapatot, hiszen az Európa-bajnok Jászapáti Petra keresztszalag-szakadást szenvedett, így nem lehet ott Milánóban – mivel tudta biztatni a csapat többi tagját?
– Mindenkinek a saját felkészülésével kell foglalkoznia. Természetesen Petra sérülése nagyon rosszkor jött, beszéltem már vele, akár még egy olimpia is beleférhet a karrierjébe – továbbra is a csapat körül maradt, bátorítja, segíti őket. Az tény, hogy a női váltó esélyei csökkentek Petra kidőlésével, és mondjuk ki, neki egyéniben is volt esélye jó eredmény elérésére. De a fiataloknak magukra kell figyelniük, számukra óriási lehetőség lesz Milánó, az olimpián történő tapasztalatszerzést nem pótolja semmi.

– A palánk mellett végignézte a csapat edzését, hogy tetszett?
– Én már akkor felvillanyozódom, ha tudom, hogy jégpályára megyek, hiszen korábban sokat jégkorongoztunk. A short track pedig mindig is lenyűgözött, szerintem az egyik leglátványosabb téli sportág – az a sebesség például, amellyel bemennek egy-egy kanyarba a versenyzők, mindig elképeszt. A fiataloknak szurkoltunk az ifjúsági versenyeken is ebben az olimpiai ciklusban, nagyon jó kis csapatunk van, ez csütörtökön is bebizonyosodott. Szeretek beleszagolni az edzésekbe, jó látni, ahogyan készülnek a sportolók, ezúttal kiváltképp érdekes volt a látogatás, hiszen a mieinkkel készülnek a belgák, volt a jégen szlovén és horvát koris is, úgyhogy nemzetközi környezetben láthattam futni a magyarokat. Örömteli, hogy fel is tudták venni a legjobbak sebességét. 

 

 

