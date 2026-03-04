Hámori Luca világsztárokkal készült Amerikában

(Fotó: Török Attila)

Már idejét sem tudjuk, mikor járt legutóbb itthon, de miután rendkívül aktív a közösségi médiában, ezért aki nem akarta, az is végigkövethette, mivel töltötte az elmúlt heteket – Amerikában. Hogyan került a tengeren túlra?

A BVSC versenyzőjeként, szakosztályelnökünk, Fischer József jóvoltából utazhattam, illetve utazhattunk csapattársammal, Váradi Sándorral, no meg az edzőmmel, Régi Dániellel, amiért rettentően hálás vagyok, hiszen minden olyan feltételt megkaptunk, ami szükséges volt ahhoz, hogy ilyen hasznos öt hetet tudjunk eltölteni – mondta az Európai Játékok-érmes öklöző, Hámori Luca.

Pontosan hol is?

Houston vonzáskörzetében, Texas államban, azon belül is Missouri Cityben latunk, de az erőnléti edzéseink Houston belvárosában, a szakmai edzéseink pedig Sugar Landben voltak. Az akklimatizációt követően heti kétszer kettő és négyszer egy kemény tréningünk volt, a vasárnap maradt szabad.

Amerika a bunyó egyik Mekkája, ami azt is feltételezi, hogy arrafelé azért nem gond kesztyűpartnert találni.

Teljesen más világ, sokkal több a bokszoló, mint itthon. Az edzőteremben például olyan nagy nevek készültek, mint a veretlen profi világbajnok Jermall Charlo vagy a svéd menő, Otto Wallin, akikkel folyamatosan együtt tudtunk edzeni. Lányokkal nem is nagyon találkoztam, de ebből nem volt gond, hiszen így is minőségi edzőpartnerekkel készültem. Volt, aki kisebb volt, volt, aki nagyobb vagy fordított alapállású, úgyhogy egy percig sem unatkoztam.

Mi a helyzet a hatvanöt kilóval?

Arra is kiváló volt ez az öt hét, hogy a diétámat tudjam tartani, és jobban tudjam rendezni a súlyomat a március közepén rajtoló Bocskai-emlékversenyre. Úgy jöttem haza, hogy másfél-két kiló van rajtam, pedig úgy mentem ki, hogy volt, mondjuk, négy vagy öt. Szabályosan átalakult a testem. Mivel az erőnléti edzéseken nem nagy súlyokkal végeztük a munkát, hanem inkább crossfit jellegű, intenzív köredzések voltak, jó értelembe véve szépen leszálkásodtam. Lehet, hogy a bicepszem kicsit kisebb lett, de sokkal gyorsabbnak és dinamikusabbnak érzem magam.

Említette a debreceni Bocskait, ami már itt van a nyakunkon, majd Papp László századik születésnapján, március 25-én hivatásosként is bemutatkozik, ha már ezt lehetővé teszik a mai amatőr szabályok. És az idén még rendeznek egy Európa-bajnokságot is. Sűrű év lesz.

Sűrű, főleg mert az előzőt nem éppen úgy zártam, ahogyan szerettem volna, érem nélkül maradtam a liverpooli világbajnokságon, és éppen emiatt sokat gondolkoztam azon, hol csúszhatott hiba a felkészülésembe, miért nem jött ki épp azon a versenyen, aminek ki kellett volna jönnie. Így viszont 2026-nak még céltudatosabban vágtam neki, próbáltunk az edzőmmel is olyan tervet készíteni erre az évre, hogy majd az év fő versenyén, a szeptemberi Európa-bajnokságon tudjam hozni a csúcsformámat.

És a profi debütálás?

Az kicsit vicces lesz, mert ha egy évvel ezelőtt valaki megkérdezte volna, akarok-e profi lenni, habozás nélkül azt mondom, nem. A világ viszont változik, változom én is, és most már nagyon izgatottan várom, hogy kipróbáljam magamat a másik világban is. De természetesen a prioritás változatlanul az amatőr boksz marad, az olimpiai részvétel, sőt, az éremszerzés. De ha az amatőr pályafutásom után úgy gondolom, a profik között szeretném folytatni, legalább már nem a nulláról kell indulnom.

Ha már Európa-bajnokság: aki ott nyer, könnyen az Európa-válogatottban találhatja magát, és valamikor novemberben hazai közönség előtt bokszolhat a legjobb amerikaiakkal az első Papp-kupán.

Ez óriási megtiszteltetés lenne! Nemrég szembesültem azzal, hogy lesz ilyen lehetőség, ami pluszmotiváció, mindent meg fogok tenni azért, hogy azon a versenyen is ringbe léphessek. És akkor már csak másfél év lesz hátra Los Angelesig, jövőre már kvalifikációs tornák lesznek, amit nagyon ijesztő kimondani. Most volt Párizs, és máris itt van a következő… Nincs kétségem afelől, hogy ott leszek, már most mindennap ezért dolgozom. Nagyon sok lemondással jár, de tudom, megéri, hiszen már voltam olimpián, és épp ezért nem tudom elképzelni, hogy ne legyek ott a 2028-ason.