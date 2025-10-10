Fontos siker az ausztrálok ellen a curling olimpiai előselejtezőben

A játéknap előtt második ausztráloknak 3 győzelme és 1 veresége volt, de a 2/2-vel álló magyarok a nemzetközi szövetség honlapja szerint három end után már 7–0-ra, öt játékrészt követően pedig 9–1-re vezettek a pénteki összecsapáson. A folytatásban rendezték soraikat az ausztrálok, cseréltek is embert, és megkezdték a felzárkózást. Sorozatban három endet nyertek, ezzel 9–5-re módosult az állás. Az utolsó előtti, kilencedik endet 2–0-ra hozták az ausztrálok, így 9–7-es magyar vezetésről indult a záró etap. Ebben a magyarok voltak a jobbak, és így sikerült 3/2-re módosítaniuk a mérleget.

A magyarok az előző napokban a litvánoktól és csehektől elszenvedett két szoros vereség után csütörtök délelőtt legyőzték a mexikóiakat, délután pedig a tajvaniakat. A szombatig tartó tornán pénteken délután a 4/1-es mutatóval rendelkező németekkel mérkőznek meg.

Az olimpiai előselejtező első három helyezettje biztosítja a helyét a decemberi kanadai selejtezőre, amely az utolsó lehetőség lesz az ötkarikás indulás kiharcolására. A skóciai versenyen a Vasas SC Kalocsai-van Dorp Vera, Joó Linda, Tóth-Csősz Orsolya, Orbán Hanna Regina, Lauchsz Laura Ildikó összetételű együttese képviseli Magyarországot.