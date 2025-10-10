Nemzeti Sportrádió

Fontos siker az ausztrálok ellen a curling olimpiai előselejtezőben

Vágólapra másolva!
2025.10.10. 14:59
null
Címkék
téli olimpia selejtező curling
A magyar női curlingválogatott izgalmas mérkőzésen 10–7-re győzött az ausztrálok ellen a skóciai Aberdeenben zajló olimpiai előselejtezős tornán.

 

A játéknap előtt második ausztráloknak 3 győzelme és 1 veresége volt, de a 2/2-vel álló magyarok a nemzetközi szövetség honlapja szerint három end után már 7–0-ra, öt játékrészt követően pedig 9–1-re vezettek a pénteki összecsapáson. A folytatásban rendezték soraikat az ausztrálok, cseréltek is embert, és megkezdték a felzárkózást. Sorozatban három endet nyertek, ezzel 9–5-re módosult az állás. Az utolsó előtti, kilencedik endet 2–0-ra hozták az ausztrálok, így 9–7-es magyar vezetésről indult a záró etap. Ebben a magyarok voltak a jobbak, és így sikerült 3/2-re módosítaniuk a mérleget.

A magyarok az előző napokban a litvánoktól és csehektől elszenvedett két szoros vereség után csütörtök délelőtt legyőzték a mexikóiakat, délután pedig a tajvaniakat. A szombatig tartó tornán pénteken délután a 4/1-es mutatóval rendelkező németekkel mérkőznek meg.

Az olimpiai előselejtező első három helyezettje biztosítja a helyét a decemberi kanadai selejtezőre, amely az utolsó lehetőség lesz az ötkarikás indulás kiharcolására. A skóciai versenyen a Vasas SC Kalocsai-van Dorp Vera, Joó Linda, Tóth-Csősz Orsolya, Orbán Hanna Regina, Lauchsz Laura Ildikó összetételű együttese képviseli Magyarországot.

 

téli olimpia selejtező curling
Legfrissebb hírek

Curling olimpiai előselejtező: fölényes magyar siker Tajvan ellen

Téli sportok
19 órája

Milánó 2026: Kozuback Kamilla biztos benne, hogy ott lesz a játékokon

Téli sportok
21 órája

Curling olimpiai előselejtező: megvan a mieink első győzelme

Egyéb csapat
Tegnap, 14:28

Gyulai Miklós támogatja a mezei futás felvételét a téli olimpia programjába

Atlétika
Tegnap, 12:24

Milánó 2026: az NHL elnöke nem örül a leállásnak, de a játékosok miatt elfogadja

Amerikai sportok
2025.10.08. 18:34

Téli olimpiára kerülhet a cyclo-cross és a mezei futás

Kerékpár
2025.10.08. 14:50

Curling olimpiai előselejtező: vereség a csehektől is

Egyéb csapat
2025.10.08. 14:43

Curling olimpiai előselejtező: vereség extra end után a litvánoktól az első fordulóban

Egyéb egyéni
2025.10.07. 22:46
Ezek is érdekelhetik