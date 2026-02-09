Téli olimpia: öt aranyérmet osztanak ki a harmadik napon – infóközpont

Nemzeti Sportrádió

2026.02.09.
A 2026-os téli olimpia február 22-ig tart (Fotó: Getty Images)
A harmadik versenynap – amelynek nincs magyar érdekeltsége – eseményeivel folytatódik a milánói-cortinai téli olimpia. Cikkünkben összegyűjtünk minden fontos tudnivalót a napi programról és a legfontosabb eredményekről.

A NAP ARANYÉRMESEI

ALPESI SÍ
Csapatkombináció, férfiak, műlesiklás

GYORSKORCSOLYA
Női 1000 méter

HÓDESZKA
Női big air

SÍUGRÁS
Férfiak, normálsánc

SZABAD STÍLUSÚ SÍ
Női slopestyle

A TELJES NAPI PROGRAM

ALPESI SÍ
10.30: csapatkombináció, férfiak, lesiklás
14.00: csapatkombináció, férfiak, műlesiklás – DÖNTŐ

CURLING
VEGYES PÁROS
Csoportkör
10.05: Svájc–Kanada
Olaszország–Egyesült Államok
Norvégia–Dél-Korea
Csehország–Észtország
Elődöntő
18.05: 2 meccs

GYORSKORCSOLYA
17.30: női 1000 méter (DÖNTŐ)

HÓDESZKA
Női big air
19.30: DÖNTŐ

JÉGKORONG
Női torna, csoportkör
A-csoport
20.40: Svájc–Egyesült Államok
21.10: Kanada–Csehország
B-csoport
12.10: Japán–Olaszország
16.40: Németország–Franciaország

MŰKORCSOLYA
Jégtánc
19.20: ritmustánc

SÍUGRÁS
Férfiak, normálsánc
19.00: 1. sorozat és DÖNTŐ

SZABAD STÍLUSÚ SÍ
Női slopestyle
12.30: DÖNTŐ

SZÁNKÓ
Női egyes
17.00: 1. és 2. futam

 

