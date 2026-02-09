Téli olimpia: öt aranyérmet osztanak ki a harmadik napon – infóközpont
A NAP ARANYÉRMESEI
ALPESI SÍ
Csapatkombináció, férfiak, műlesiklás
GYORSKORCSOLYA
Női 1000 méter
HÓDESZKA
Női big air
SÍUGRÁS
Férfiak, normálsánc
SZABAD STÍLUSÚ SÍ
Női slopestyle
A TELJES NAPI PROGRAM
ALPESI SÍ
10.30: csapatkombináció, férfiak, lesiklás
14.00: csapatkombináció, férfiak, műlesiklás – DÖNTŐ
CURLING
VEGYES PÁROS
Csoportkör
10.05: Svájc–Kanada
Olaszország–Egyesült Államok
Norvégia–Dél-Korea
Csehország–Észtország
Elődöntő
18.05: 2 meccs
GYORSKORCSOLYA
17.30: női 1000 méter (DÖNTŐ)
HÓDESZKA
Női big air
19.30: DÖNTŐ
JÉGKORONG
Női torna, csoportkör
A-csoport
20.40: Svájc–Egyesült Államok
21.10: Kanada–Csehország
B-csoport
12.10: Japán–Olaszország
16.40: Németország–Franciaország
MŰKORCSOLYA
Jégtánc
19.20: ritmustánc
SÍUGRÁS
Férfiak, normálsánc
19.00: 1. sorozat és DÖNTŐ
SZABAD STÍLUSÚ SÍ
Női slopestyle
12.30: DÖNTŐ
SZÁNKÓ
Női egyes
17.00: 1. és 2. futam