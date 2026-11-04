„Nem szeretnék a futballról beszélni” – Raphinha De Miguelre emlékezett meg az Aston Villa legyőzése után

B. A. P.B. A. P.
2026.11.04. 08:26
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Raphinha duplázott az Aston Villa ellen, de teljesítménye helyett Jésus de Miguelről beszélt (Fotó: Getty Images)
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Raphinha Rodri Bajnokok Ligája BL-alapszakasz Hansi Flick Barcelona Unai Emery Aston Villa
A Bajnokok Ligája-alapszakasz 4. fordulójában a Barcelona 3–0-ra legyőzte hazai pályán az Aston Villát. A találkozót követően Hansi Flick Lamine Yamalról, Rodriról, Frenkie De Jongról és Raphinháról is beszélt, a brazil megemlékezett Jesús de Miguelről is. A vendégek részéről John McGinn és Unai Emery is a tanulási folyamat egyik állomásaként fogja fel a spanyolok elleni vereséget.

Hansi Flick, a Barcelona edzője a TNT Sportsnak arról beszélt, mi tetszett neki a legjobban: „A kapott gól nélküli mérkőzés. Nagyon örülök annak, ahogyan védekeztünk egy igazán jó csapat ellen. Nagyon összetartóak voltunk, és mindenki részt vett a védekezésben. Ez a legfontosabb.”

A Barcelonának ezzel véget ért a klubrekordot jelentő 18 BL-mérkőzésen át tartó sorozata, amikor mindig kapott legalább egy gólt.

Hansi Flick külön szót ejtett Lamine Yamal korai góljáról, amikor egy angol védekezési hibát követően talált be a fiatal spanyol támadó: „Ez az a stílus, ahogyan mi focizni szeretnénk. Igyekszünk nagyon magasról nyomást gyakorolni az ellenfélre, hogy hibázzanak. Eljött ez a pillanat: jó helyzetben voltunk, jól helyeztünk rájuk nyomást, ők pedig elkövették ezt a hibát, amit mi ki is használtunk.”

A német edző ezt követően kitért Rodrira. „A félidőben lecseréltük, mert izomfájdalmat érzett. Várnunk kell, hogy megvizsgáljuk a helyzetet, és többet tudjunk meg róla.”

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Flick aztán a hosszú sérülésből visszatérő Frenkie De Jongról beszélt. „Nagyon fontos, hogy visszatért. Jól játszik, ez látszik az edzéseken is. Fizikailag még nem áll száz százalékos állapotban, ami normális. Lépésről lépésre kell haladnunk. Minden poszton sok tehetséget szeretnénk látni, és vele már kettőn is megvan.”

Raphinha úgy tűnt, mintha fintorgott volna, amikor lecserélték, de Flick tisztázta, hogy ennek semmi köze nem volt a cseréhez. „Raphinhát is megérintette a Tenerifén történt esemény, ahogy mindannyiunkat. Legmélyebb részvétünket fejezzük ki a családnak, a klubnak és a szurkolóknak e tragédia miatt.” 

Raphinha a  mérkőzés után megerősítette, számára az Aston Villa elleni találkozó másodlagos volt kedd este. „Elnézést, ma este nem szeretnék a futballról beszélni. Nyilvánvaló, hogy ezt a győzelmet a szurkolóknak szeretném ajánlani, de sok erőt szeretnék küldeni Jesús de Miguel családjának. Nyugodjon békében. Végül is ez bárkivel megtörténhet. Az igazság az, hogy nagyon nehéz… amikor ma reggel megláttuk a hírt, nagyon nehéz volt. Hihetetlenül megrázott és elszomorított a dolog. Veled is megtörténhet ugyanez. Saját nevemben és a klub nevében is sok erőt szeretnénk küldeni a családjának.”

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John McGinn, az Aston Villa csapatkapitánya is mikrofon elé állt. „Amikor ilyen helyekre érkezel, jól kell kezdened a mérkőzést és túl kell élned a vihart. Ma este ez nem sikerült nekünk. Ők nagyon intenzíven és gyorsan kezdtek, de abban a szakaszban nekünk is voltak gólszerzési lehetőségeink, és jobb passzokat és jobb döntéseket is hozhattunk volna. Amikor egy olyan csapat ellen játszol, mint a Barcelona, nem kapsz második esélyt. A mai este tanulságos volt számunkra, de biztosan vannak benne pozitívumok is, amiket magunkkal vihetünk.”

A 32 éves skót így folytatta: „Úgy gondolom, versenyképesek vagyunk az ilyen szintű csapatokkal szemben. Szerintem ezt már bebizonyítottuk, legyen szó a Bayernről, a PSG-ről vagy bármely más hasonló szintű csapatról. Határozottan versenyképesek vagyunk. Biztosak vagyunk benne, hogy megizzaszthatjuk őket, gondokat okozhatunk nekik, de a ma este hatalmas lecke volt, ami a hasznunkra válhat a jövőben.”

„Az eredmény nem vagyunk elégedettek. Igaz, hogy még mindig építjük a csapatot, és ez a tapasztalat segíteni fog nekünk a folytatásában. Tanulnunk kell, következtetéseket kell levonnunk, és ki kell találnunk, hogyan tudunk jobban meccselni. Képesnek kell lennünk arra, hogy versenyképesek maradjunk a Barcához hasonló favoritokkal szemben is” – vélte csapatkapitányához hasonlóan Unai Emery.

Az Aston Villa vezetődedzője így folytatta: „Voltak egyértelmű gólszerzési lehetőségeink, de nem tudtuk kihasználni őket, míg a Barcelona kihasználta a hibáinkat, amikor hátulról indítottuk útjára a labdát – bár ez is része a taktikánknak, hogy odacsalogassuk az ellenfelet. A legfőbb probléma az volt, hogy nehezen boldogultunk a középhátvédjeikkel szemben, amikor magas presszinget alkalmaztak. Több ilyen egyéni párharcot kell megnyernünk. Ez a mérkőzés rengeteg értékes információval szolgált. Voltak egyértelmű góllehetőségeink, miután a Barcelona 1–0-ra vezetett. Ha kiegyenlítettünk volna, a mérkőzés gyakorlatilag újrakezdődött volna. Még 2–0-nál is optimista maradtam. A harmadik gól után a mérkőzés gyakorlatilag eldőlt.”

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
BARCELONA (spanyol)–ASTON VILLA (angol) 3–0 (1–0)
Barcelona, Camp Nou, 52 662 néző. Vezette: Massa (olasz)
BARCELONA: Joan García – Farinas (A. Baldé, 82.), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo – Rodri (Bernal, a szünetben), Pedri (F. de Jong, 70.) – Yamal, Fermín López (Gavi, 69.), Gordon – Raphinha (Gabriel Jesus, 70.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
ASTON VILLA: Szuzuki Z. – Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen – B. Kamara, Joao Gomes (Barkley, 62.) – McGinn (Alysson, 77.), Manzambi (Goretzka, 62.), Buendía (I. Mbaye, 62.) – Nicolas Jackson (T. Abraham, 77.). Menedzser: Unai Emery
Gólszerző: Yamal (7.), Raphinha (52., 64.)

 

Raphinha Rodri Bajnokok Ligája BL-alapszakasz Hansi Flick Barcelona Unai Emery Aston Villa
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