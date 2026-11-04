„Nem szeretnék a futballról beszélni” – Raphinha De Miguelre emlékezett meg az Aston Villa legyőzése után

John McGinn, az Aston Villa csapatkapitánya is mikrofon elé állt. „Amikor ilyen helyekre érkezel, jól kell kezdened a mérkőzést és túl kell élned a vihart. Ma este ez nem sikerült nekünk. Ők nagyon intenzíven és gyorsan kezdtek, de abban a szakaszban nekünk is voltak gólszerzési lehetőségeink, és jobb passzokat és jobb döntéseket is hozhattunk volna. Amikor egy olyan csapat ellen játszol, mint a Barcelona, nem kapsz második esélyt. A mai este tanulságos volt számunkra, de biztosan vannak benne pozitívumok is, amiket magunkkal vihetünk.”

A 32 éves skót így folytatta: „Úgy gondolom, versenyképesek vagyunk az ilyen szintű csapatokkal szemben. Szerintem ezt már bebizonyítottuk, legyen szó a Bayernről, a PSG-ről vagy bármely más hasonló szintű csapatról. Határozottan versenyképesek vagyunk. Biztosak vagyunk benne, hogy megizzaszthatjuk őket, gondokat okozhatunk nekik, de a ma este hatalmas lecke volt, ami a hasznunkra válhat a jövőben.”

„Az eredmény nem vagyunk elégedettek. Igaz, hogy még mindig építjük a csapatot, és ez a tapasztalat segíteni fog nekünk a folytatásában. Tanulnunk kell, következtetéseket kell levonnunk, és ki kell találnunk, hogyan tudunk jobban meccselni. Képesnek kell lennünk arra, hogy versenyképesek maradjunk a Barcához hasonló favoritokkal szemben is” – vélte csapatkapitányához hasonlóan Unai Emery.

Az Aston Villa vezetődedzője így folytatta: „Voltak egyértelmű gólszerzési lehetőségeink, de nem tudtuk kihasználni őket, míg a Barcelona kihasználta a hibáinkat, amikor hátulról indítottuk útjára a labdát – bár ez is része a taktikánknak, hogy odacsalogassuk az ellenfelet. A legfőbb probléma az volt, hogy nehezen boldogultunk a középhátvédjeikkel szemben, amikor magas presszinget alkalmaztak. Több ilyen egyéni párharcot kell megnyernünk. Ez a mérkőzés rengeteg értékes információval szolgált. Voltak egyértelmű góllehetőségeink, miután a Barcelona 1–0-ra vezetett. Ha kiegyenlítettünk volna, a mérkőzés gyakorlatilag újrakezdődött volna. Még 2–0-nál is optimista maradtam. A harmadik gól után a mérkőzés gyakorlatilag eldőlt.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

BARCELONA (spanyol)–ASTON VILLA (angol) 3–0 (1–0)

Barcelona, Camp Nou, 52 662 néző. Vezette: Massa (olasz)

BARCELONA: Joan García – Farinas (A. Baldé, 82.), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo – Rodri (Bernal, a szünetben), Pedri (F. de Jong, 70.) – Yamal, Fermín López (Gavi, 69.), Gordon – Raphinha (Gabriel Jesus, 70.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick

ASTON VILLA: Szuzuki Z. – Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen – B. Kamara, Joao Gomes (Barkley, 62.) – McGinn (Alysson, 77.), Manzambi (Goretzka, 62.), Buendía (I. Mbaye, 62.) – Nicolas Jackson (T. Abraham, 77.). Menedzser: Unai Emery

Gólszerző: Yamal (7.), Raphinha (52., 64.)