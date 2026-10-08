„Szerencsések leszünk, ha...” – Mourinho a Manchester City ügyén viccelődött

A portugál szakember a Manchester City több mint száz vádpontot érintő ügyének lassúsága miatt élcelődött az interjú első felében. Mint ismert, a folyamat még nem zárult le, és José Mourinho megérzése szerint egyhamar nem is lesz vége az ügynek: „Inkább nevetek egy kicsit, mert nekünk, akik a hatvanas éveinkben járunk, szerencsésnek kell lennünk ahhoz, hogy egyáltalán még itt legyünk, amikor megszületik a jogerős ítélet. Mert most jön ugyan egy ítélet, de aztán jön a fellebbezés...” – fogalmazott.

Mourinho a játékvezetésről is beszélt, felidézte első madridi időszakát, amikor szerinte már jelen voltak azok a problémák, amelyek később a Negreira-ügy néven híresültek el:

Nem hiszem, hogy velem lenne a probléma. Inkább peches vagyok, hogy mindig egy olyan klubhoz kerülök, ahol ilyen helyzet alakul ki. Megérkeztem, és a Real Madridban éltem át a Negreira-ügy fontos időszakát. Senki sem tudott róla, mi azonban átéltük. Ami megtörtént, megtörtént. Aztán távoztam, és most már mindenki tud róla. De Törökországban is gyakran kerültem hasonló helyzetbe.

A Real Madridhoz való visszatéréséről elmondta, hogy szokatlan módon ezúttal a pletykák megelőzték a kapcsolatfelvételt: „Általában először van kapcsolatfelvétel, és utána kezdődnek a pletykák. Itt pontosan az ellenkezője történt: a pletykák akkor kezdődtek, amikor még nulla kapcsolat volt közöttünk.”

Mourinho szerint ugyanakkor a Real Madridhoz fűződő kapcsolata soha nem szakadt meg, mindig is a klub hű szurkolójának tartotta magát: „A kapcsolatom a Real Madriddal tizenhárom éve tart. Amióta eljöttem, mindig kapcsolatban maradtam a klubbal.”

„Ma egy edzői karrier sokkal rövidebb; gyorsan érkeznek és gyorsan távoznak – tért át a futballban bekövetkezett változásokra a tapasztalt mester. – Már nem igazán létezik klasszikus, hosszú edzői karrier. Én amíg egészséges vagyok, folytatom a munkát, mert a DNS nem változik. Sok minden változhat, de a DNS az nem.”

„Nincs fejlődés. Ez egy ciklus. Jön és megy, ahogy mondani szokás. Mert mindig visszatérünk ugyanoda. Talán fizikailag átalakultak a játékosok a korábbiakhoz képest, a rendelkezésünkre álló eszközök pedig elképesztőek” – mutatott rá.

A szakmai stábtagok számának folyamatos növekedése is szóba került az interjúban: „Ma minden csapat két busszal utazik, egyikkel a játékosok, a másikkal a stáb. Néha, amikor megérkezem a szállodába, látom a szobák listáját: tíz elemző, tíz közösségi médiás, tíz szertáros... Tényleg szükség van mindenkire? Egyszerűen arról van szó, hogy az elnök fizeti őket, jóllehet ma már minden sokkal többe kerül.”

Végül Mourinho a Roma elleni, közelgő Bajnokok Ligája-összecsapásról is beszélt. A portugál korábban az olasz együttest is irányította, így különleges találkozóra számít, látványos fogadtatást azonban nem szeretne: „Nem várok transzparenseket. Tiszteletet várok” – zárta a beszélgetést.