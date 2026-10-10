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NB I: Paks–MTK 3–0

Gulácsinak már kellett védést bemutatnia a Real Madrid otthonában – percről percre

2026.10.10. 21:25
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Gulácsi Péter kezdő a Real Madrid ellen (Fotó: Getty Images)
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Real Madrid légiósok Gulácsi Péter élő közvetítés Villarreal La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 8. fordulójának szombat esti mérkőzésén a Real Madrid a Villarrealt fogadja, melynek kapuját Gulácsi Péter védi. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
REAL MADRID–VILLARREAL 0–0 – ÉLŐ
Madrid, Bernabéu Stadion, 21 óra (Tv: Spíler2). Vezeti: Díaz de Mera
REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold, I. Konaté, Rüdiger, Carreras – Valverde, Tchouaméni – Güler, Jude Bellingham, Y. Diamondé – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho
VILLARREAL: Gulácsi – Freeman, P. Navarro, Foyth, R. Veiga, Cardona – Comesana, P. Gueye, Moleiro – A. Pérez, Ahomas. Vezetőedző: Inigo Pérez

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

Real Madrid légiósok Gulácsi Péter élő közvetítés Villarreal La Liga
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