Gulácsinak már kellett védést bemutatnia a Real Madrid otthonában – percről percre

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

REAL MADRID–VILLARREAL 0–0 – ÉLŐ

Madrid, Bernabéu Stadion, 21 óra (Tv: Spíler2). Vezeti: Díaz de Mera

REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold, I. Konaté, Rüdiger, Carreras – Valverde, Tchouaméni – Güler, Jude Bellingham, Y. Diamondé – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho

VILLARREAL: Gulácsi – Freeman, P. Navarro, Foyth, R. Veiga, Cardona – Comesana, P. Gueye, Moleiro – A. Pérez, Ahomas. Vezetőedző: Inigo Pérez

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