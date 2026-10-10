Európai kézilabdaligák: Máthé Dominik hat góljával nyert az Európa-kupa-címvédő Ohrid

Debre Viktor vezetőedző csapata, a Dunaszerdahely továbbjutott a női kézilabda Európa-kupa első fordulójából, mivel az idegenbeli 25–25-ös döntetlen után szombaton a hazai visszavágón 32–25-re legyőzte az olasz Jomi PDO Salernót. Az európai szövetség honlapja szerint Élő Beatrix kilenc, Farkas Júlia négy, Molnár Korinna három, Bánfai Kíra és Woth Viktória két-két, Komlós Eszter egy találattal, Mistina Kitty 11 védéssel vette ki részét a sikerből. A második forduló sorsolását kedden rendezik.

Zsembery Viktória négy gólt lőtt a BM Porrinóban, amely otthon 28–16-ra kikapott a Costa del Sol Málagától a spanyol női bajnokságban. Török Lilly két találattal zárt a CBM Morvedrében, amely 24–21-re kikapott a Grafometal Sporting La Rioja vendégeként.

Beke Laura két találata ellenére a HC Zlín házigazdaként 25–24-re kikapott a HC Tatran Stupavától a szlovák-cseh közös női bajnokságban, a Doprastav Ligában.

Máthé Dominik hat találatával az Európa-kupa-címvédő GRK Ohrid hazai pályán 26–24-re nyert az RK Alkaloid ellen az északmacedón bajnokságban.

Ludmán Marcell egy gólt lőtt a Frigoríficos del Morrazóban, amely 31–28-ra nyert a Bathco BM Torrelavega otthonában a spanyol élvonalban.

Ónodi-Jánoskúti Máté három találata ellenére az USAM Nimes Gard 35–31-re kikapott a Limoges vendégeként a francia élvonalban.

Gyurka János vezetőedző együttese, a HSG XeNTiS Lipizzanerheimat otthon 26–24-re nyert a JAGS Vöslau ellen az osztrák ligában.