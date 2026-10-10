Triatlon: Nádas Nóra Romina ezüstérmes lett az Afrika-bajnokságon
A még utánpótláskorú triatlonos Hurghadában a felnőttek között szerepelt jól.
Nádas Nóra Romina a második helyen végzett a női elit mezőnyben az egyiptomi Hurghadában rendezett kontinensbajnokságon. Nóra 2:09:11-es idővel ért célba, mindössze 1 perc 53 másodperccel később a győztes dél-afrikai Shanae William mögött – számolt be a remek eredményről az MTSZ.
(Kiemelt képünk forrása: Magyar Triatlon Szövetség/Facebook)
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