Izgalmas végjáték után döntetlenre mentett a Győr a címvédő Metz ellen

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

B-CSOPORT

GYŐRI AUDI ETO KC–METZ HANDBALL (francia) 34–34 (19–20)

Győr, 4896 néző. V: Backovic, Palackovic (szlovének)

GYŐR: Sako – Hovden 2 (1), HOUSHEER 10 (3), Brattset-Dale 3, Dulfer, Stanko 3 (2), Van Wetering 3. Csere: Szemerey (kapus), De Paula 3, Nze Minko 1, Elver, Breistöl, Th. Rushfeldt Deila 2, Bouktit 4 (1), Győr-Lukács 3. Edző: Per Johansson

METZ: Landriau – GRANIER 6, VÁMOS P. 5, K. JÖRGENSEN 5, Pintat 2, Grandveau 3, VAlentini 4. Csere: Novotná (kapus), Schneider, Borg 5 (4), Lynde Tchaptchet Defo 2, Ngombele 1, Wajoka 1. Edző: Emmanuel Mayonnade

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–3. 10. p.: 5–8. 16. p.: 12–13. 22. p.: 15–15. 26. p.: 19–18. 36. p.: 23–21. 39. p.: 23–23. 43. p.: 27–24. 49. p.: 28–29. 54. p.: 30–32. 59. p.: 33–32. Kiállítások: 6, ill. 4 perc. Hétméteresek: 8/7, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – A címvédő elleni rangadóra keményen készültünk, a mérkőzés a várt egyenlő erők küzdelmét hozta. Mi a második félidőben tudtunk jobban felnőni a feladathoz, kár az utolsó pár percben elkövetett technikai hibákért, de azért a tavaszig van időnk javítani.

Emmanuel Mayonnade: – Különleges mérkőzés volt, de tudtuk előre, hogy nem egyszerű feladat Győrben jól szerepelni. Örülünk a döntetlennek, az egy pont is pont, és fontos volt, hogy veretlenek maradjunk.

ÖSSZEFOGLALÓ

A VILÁG LEGJOBBJAI találkoztak az Audi Arénában, az ETO visszavághatott a francia Metznek a júliusban elveszített BL-döntőért. A hétvége rangadóját mindkét együttes hibátlan mérleggel várta, a vendégeknél a műtétje után lábadozó Albek Anna a lelátóról segítette társait, míg Vámos Petra a kezdőben kapott szerepet.

A lendületre nem lehetett panasz, nagy tempóban teltek az első percek, a korábbi mérkőzéseken rendre stabil győri védelem kereste a megfelelő ellenszert a metzi támadásokra – 11. percben ugyanis már 9–6-ra vezettek a vendégek. Azonban jött az akrobatikus brazil Bruna De Paula, a balátlövő parádés megmozdulásainak köszönhetően sikerült ledolgozni a hátrányt.

Tapintani lehetett a feszültséget a csarnokban, nyúltak a mezek a kézilabdázókon, bosszúsan vették tudomásul a kapott gólokat vagy kihagyott helyzeteket. A 20. perc végére ismét kettővel vezettek a vendégek, ám rövidesen fordított az ETO, húsz perc után először kerültek előnybe a hazaiak. Szemerey Zsófi ziccervédését Sarah Bouktit elegáns ejtése követte – másodperceken belül kétszer is óriási hangorkán futott végig a zsúfolásig telt arénán. Per Johansson és az egész kispad nyugalomra intette az olykor kapkodó győrieket, ám a félidő végén a slusszpoén Chloé Valentinié lett, egygólos metzi előnnyel vonulhattak szünetre a felek (19–20).

Hatalmas elánnal vetette bele magát a második félidőbe az ETO, Lylou Borg flegmán a kapufára ejtette a hetest, a túloldalon Dione Housheer pontosan célzott, a holland jobbátlövő egymás után kétszer is betalált, először vezettek kettővel a hazaiak – ám ezt a jól játszó Vámos Petra közreműködésével le is dolgozták a metziek. Szemerey azonban nem hagyta, hogy még a vezetést is átvegyék. Videózás után Valentinit piros lappal állították ki, miután szabálytalankodott Győri-Lukács Viktóriával szemben.

Housheer a hetest is pontosan lőtte, hetedik találatával ismét kettőre (25–23) nőtt a különbség a 41. percben. Győri-Lukács pontos ejtése után hárommal vezetett az ETO, amely így némi lélegzetvételhez jutott, ám az időkérést követően visszakapaszkodtak a metziek, miközben elöl nem jöttek a győri gólok.

Bouktit hetesből törte meg a rossz sorozatot, döntetlenről vágtak neki a felek az utolsó mintegy tíz percnek. Rövidesen két góllal is meglépett a Metz, ám Housheer és Thale Rushfeldt Deila révén visszajött és fordított 33–31-re a Győr két perccel a vége előtt – talpra is ugrott az egész csarnok. Borg hetesből egyenlített, győri gól kellett volna a következő támadásból, ám Bouktit a lécre vágta a labdát. A metzi támadás végén Borg újabb büntetőt értékesített, ezzel biztossá vált, hogy csak a döntetlenért küzdhet a Győr…

…16 másodperc maradt, Johansson időt kért, vázolta a figurát, amely Housheerre jött ki, a holland pontosan célzott, tizedik gólja egy győri pontot ért. Visszavágás nem lett, őrületes csata után igazságos pontosztozkodás azonban igen. 34–34