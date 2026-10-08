Pénteki sportműsor: női Eb-pótselejtező a hollandokkal, pályán a Veszprém
OKTÓBER 9., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NŐI EURÓPA-BAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ
1. MÉRKŐZÉS
20.00: Magyarország–Hollandia, Felcsút (Tv: M4 Sport)
FRANCIA LIGUE 1
6. FORDULÓ
20.45: Lens–Olympique Lyon
NÉMET BUNDESLIGA
5. FORDULÓ
20.30: Borussia Dortmund–Werder Bremen (Tv: Arena4)
Német másodosztály
18.30: Heidenheim–Kaiserslautern (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
21.00: Málaga–Espanyol (Tv: Spíler2)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
21.00: Braga–Sporting CP (Tv: Sport1)
ANGOL MÁSODOSZTÁLY
21.30: West Ham–QPR (Tv: Match4)
SZAÚD-ARÁBIA
19.55: Al-Naszr–Dirijah Club (Tv: Spíler1)
FÉRFI FUTSAL NB I
8. FORDULÓ
18.30: Berettyóújfalu–TFSE
18.30: DEAC–Kincsem Lovaspark
19.00: Nyírbátor–Magyar Futsal Akadémia
19.50: Aramis SE–Airnergy FC
20.45: H.O.P.E. Futsal–Nyíregyháza
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALI LABDARÚGÁS
Világbajnokság, Budapest, Ludovika Aréna
AUTÓSPORT
23.00: NASCAR Track Series, Ecosave 250 (Tv: Max4)
BASEBALL
MLB, rájátszás, főcsoport-elődöntő
szombat, 2.00: Los Angeles Dodgers–Atlanta Braves (Tv: Sport2)
CSELGÁNCS
VILÁGBAJNOKSÁG, BAKI
8.30: Férfi 100 kg (Vég Zsombor), női 78 kg, selejtezők
16.00: Bronzmérkőzések, döntő (Tv: M4 Sport)
DARTS
European Tour, Bázel, 1. nap
13.00: délután (Tv: Max4)
Benne: Jehirszki György–Mensur Suljovic (osztrák)
19.00: este (Tv: Max4)
FORMULA–1
Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
10.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport)
14.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport)
GOLF
5.00: PGA Tour, Japanese Championship, 2. nap (Tv: Eurosport1)
JÉGKORONG
Erste Liga, alapszakasz
17.30: SC Csíkszereda–Budapest Jégkorong Akadémia HC
17.30: Corona Brasov–FEHA19
17.30: Gyergyói HK–Debreceni EAC
18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Háromszéki Ágyúsok
18.30: DVTK Jegesmedvék–Újpesti TE
ICEHL, alapszakasz
18.30: FTC-Telekom–Vienna Capitals (osztrák)
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Red Bull Salzburg (osztrák)
További mérkőzések
18.30: Graz 99ers (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén)
19.15: Black Wings Linz (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)
19.15: VSV Villach (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz)
19.30: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–EC KAC (osztrák)
19.45: Milano HC (olasz)–TWK Innsbruck (osztrák)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I, 5. FORDULÓ
18.00: One Veszprém HC–Eger
18.00: ETO University Handball Team–Balatonfüredi KSE
18.00: PLER-Budapest–FTC, Bud Aréna
NŐI NB I, 5. FORDULÓ
18.00: Mol Esztergom–DVSC Skyline (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
Férfi NB I
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Egis Körmend
WNBA, rájátszás, elődöntő, 3. mérkőzés
szombat, 1.30: New York Liberty–Atlanta Dream (Tv: Sport1)
szombat, 3.30: Las Vegas Aces–Golden State Valkyries (Tv: Sport1)
KÜZDŐSPORTOK
15.30: ONE 174, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)
ÖKÖLVÍVÁS
19.30: profi gála, Akilov Pilip–Kenedy Ayoo, Budapest (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
1. forduló
17.30: KHG Kaposvári NRC–Fatum Nyíregyháza (Tv: M4 Sport)
18.00: Békéscsaba–TFSE
19.00: Vasas Óbuda–Szent Benedek RA
Magyar Kupa, férfiak. Selejtező
19.00: Ráckevei SZSE–PSE fiókcsapat
SPORTLÖVÉSZET
Koronglövő Európa-bajnokság, Malakasza
Férfi és női trap, 3. nap, döntő
TENISZ
ATP 1000-es torna, Sanghaj
6.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló
WTA 1000-es torna, Peking
7.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
WTA 1000-es torna, Vuhan
5.00: egyes, selejtező, 1. forduló
ÚSZÁS
Rövid pályás világkupa-sorozat, 2. állomás, Taskent
7.00: előfutamok
15.00: döntők
VÍZILABDA
Férfi Eurokupa-selejtező
E-csoport (Podgorica)
17.30: BVSC-Manna ABC–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)
Női Bajnokok Ligája-selejtező
A-csoport (Berlin)
18.00: UVSE-Helia D–Spandau Berlin (német)
B-csoport (Dunaújváros)
19.00: Dunaújvárosi FVE–Rapallo Pallanuoto (olasz)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Szuper Levente, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Készül az országos sérülésnyilvántartó-rendszer. A vonalban Dr. Dobos József
8.00: Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénest hívjuk, napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 60 év – 8 atlétikai világesemény Budapesten
12.00: Bajnokok. Szegő Tibor vendége Dakos Noémi, az MTK Budapest kézilabdacsapatának kapitánya
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Válogatás a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből
Hazafutás. Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szabó Bence
15.00: Vendégünk Csábi József korábbi megbízott szövetségi kapitány
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Kovács Erika, Gy. Szabó Csilla, Gergelics József
17.00: Gurulj be lassítva is!
Körkapcsolás. Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Közvetítés az Esztergom–DVSC női kézilabda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla; közvetítés a PLER–Ferencváros férfi kézilabda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk. Szakértő: Marosán György; kapcsolás a Kaposvár–Nyíregyháza női röplabda Extraliga-mérkőzésre. Kommentátor: Csorba András
20.00: A labdarúgó NB I hétvégi fordulójának előzetese
21.00: Formula-1 – ez történt Szingapúrban
22.15: Sportvilág Katona Lászlóval