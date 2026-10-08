Nemzeti Sportrádió

Pénteki sportműsor: női Eb-pótselejtező a hollandokkal, pályán a Veszprém

R. P.R. P.
2026.10.08. 23:12
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sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Pénteken Eb-pótselejtezőn lép pályára a magyar női labdarúgó-válogatott Hollandia ellen. A Veszprém a férfi kézilabda NB I-ben szerepel. Játszik a Dortmund a Bundesligában, folytatódik a cselgáncs-vb, az FTC és a Fehérvár az osztrák hokiligában meccsel, Jehirszki György pedig világklasszis ellen dartsozik.

 OKTÓBER 9., PÉNTEK 

 FUTBALLPROGRAM 

NŐI EURÓPA-BAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ
1. MÉRKŐZÉS
20.00: MagyarországHollandia, Felcsút (Tv: M4 Sport)

FRANCIA LIGUE 1
6. FORDULÓ
20.45: Lens–Olympique Lyon

NÉMET BUNDESLIGA
5. FORDULÓ
20.30: Borussia Dortmund–Werder Bremen (Tv: Arena4)
Német másodosztály
18.30: Heidenheim–Kaiserslautern (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
21.00: Málaga–Espanyol (Tv: Spíler2)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
21.00: Braga–Sporting CP (Tv: Sport1)

ANGOL MÁSODOSZTÁLY
21.30: West Ham–QPR (Tv: Match4)

SZAÚD-ARÁBIA
19.55: Al-Naszr–Dirijah Club (Tv: Spíler1)

FÉRFI FUTSAL NB I
8. FORDULÓ
18.30: Berettyóújfalu–TFSE
18.30: DEAC–Kincsem Lovaspark
19.00: Nyírbátor–Magyar Futsal Akadémia
19.50: Aramis SE–Airnergy FC
20.45: H.O.P.E. Futsal–Nyíregyháza

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ASZTALI LABDARÚGÁS 
Világbajnokság, Budapest, Ludovika Aréna

AUTÓSPORT
23.00: NASCAR Track Series, Ecosave 250 (Tv: Max4)

BASEBALL
MLB, rájátszás, főcsoport-elődöntő
szombat, 2.00: Los Angeles Dodgers–Atlanta Braves (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS
VILÁGBAJNOKSÁG, BAKI
8.30: Férfi 100 kg (Vég Zsombor), női 78 kg, selejtezők
16.00: Bronzmérkőzések, döntő (Tv: M4 Sport)

DARTS
European Tour, Bázel, 1. nap
13.00: délután (Tv: Max4)
Benne: Jehirszki György–Mensur Suljovic (osztrák)
19.00: este (Tv: Max4)

FORMULA–1 
Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
10.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport)
14.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport)

GOLF
5.00: PGA Tour, Japanese Championship, 2. nap (Tv: Eurosport1)

JÉGKORONG 
Erste Liga, alapszakasz
17.30: SC CsíkszeredaBudapest Jégkorong Akadémia HC 
17.30: Corona BrasovFEHA19 
17.30: Gyergyói HKDebreceni EAC 
18.00: Dunaújvárosi AcélbikákHáromszéki Ágyúsok 
18.30: DVTK JegesmedvékÚjpesti TE 
ICEHL, alapszakasz 
18.30: FTC-TelekomVienna Capitals (osztrák) 
19.15: Hydro Fehérvár AV19Red Bull Salzburg (osztrák)
További mérkőzések
18.30: Graz 99ers (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén)
19.15: Black Wings Linz (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)
19.15: VSV Villach (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz)
19.30: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–EC KAC (osztrák)
19.45: Milano HC (olasz)–TWK Innsbruck (osztrák)

KÉZILABDA
FÉRFI NB I, 5. FORDULÓ
18.00: One Veszprém HC–Eger
18.00: ETO University Handball Team–Balatonfüredi KSE
18.00: PLER-Budapest–FTC, Bud Aréna
NŐI NB I, 5. FORDULÓ
18.00: Mol Esztergom–DVSC Skyline (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA
Férfi NB I
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Egis Körmend
WNBA, rájátszás, elődöntő, 3. mérkőzés
szombat, 1.30: New York Liberty–Atlanta Dream (Tv: Sport1)
szombat, 3.30: Las Vegas Aces–Golden State Valkyries (Tv: Sport1)

KÜZDŐSPORTOK
15.30: ONE 174, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

ÖKÖLVÍVÁS
19.30: profi gála, Akilov Pilip–Kenedy Ayoo, Budapest (Tv: Sport2)

RÖPLABDA 
Női Extraliga, alapszakasz
1. forduló
17.30: KHG Kaposvári NRC–Fatum Nyíregyháza (Tv: M4 Sport)
18.00: Békéscsaba–TFSE
19.00: Vasas Óbuda–Szent Benedek RA
Magyar Kupa, férfiak. Selejtező
19.00: Ráckevei SZSE–PSE fiókcsapat

SPORTLÖVÉSZET
Koronglövő Európa-bajnokság, Malakasza
Férfi és női trap, 3. nap, döntő

TENISZ
ATP 1000-es torna, Sanghaj
6.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló
WTA 1000-es torna, Peking
7.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
WTA 1000-es torna, Vuhan
5.00: egyes, selejtező, 1. forduló

ÚSZÁS
Rövid pályás világkupa-sorozat, 2. állomás, Taskent
7.00: előfutamok
15.00: döntők

VÍZILABDA 
Férfi Eurokupa-selejtező
E-csoport (Podgorica)
17.30: BVSC-Manna ABC–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)
Női Bajnokok Ligája-selejtező
A-csoport (Berlin)
18.00: UVSE-Helia D–Spandau Berlin (német)
B-csoport (Dunaújváros)
19.00: Dunaújvárosi FVE–Rapallo Pallanuoto (olasz)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Szuper Levente, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Készül az országos sérülésnyilvántartó-rendszer. A vonalban Dr. Dobos József
8.00: Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénest hívjuk, napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 60 év – 8 atlétikai világesemény Budapesten 
12.00: Bajnokok. Szegő Tibor vendége Dakos Noémi, az MTK Budapest kézilabdacsapatának kapitánya
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Válogatás a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből

Hazafutás. Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szabó Bence
15.00: Vendégünk Csábi József korábbi megbízott szövetségi kapitány 
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Kovács Erika, Gy. Szabó Csilla, Gergelics József
17.00: Gurulj be lassítva is!

Körkapcsolás. Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Közvetítés az Esztergom–DVSC női kézilabda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla; közvetítés a PLER–Ferencváros férfi kézilabda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk. Szakértő: Marosán György; kapcsolás a Kaposvár–Nyíregyháza női röplabda Extraliga-mérkőzésre. Kommentátor: Csorba András
20.00: A labdarúgó NB I hétvégi fordulójának előzetese
21.00: Formula-1 – ez történt Szingapúrban
22.15: Sportvilág Katona Lászlóval

 

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