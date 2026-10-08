Pénteki sportműsor: női Eb-pótselejtező a hollandokkal, pályán a Veszprém

OKTÓBER 9., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NŐI EURÓPA-BAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ

1. MÉRKŐZÉS

20.00: Magyarország–Hollandia, Felcsút (Tv: M4 Sport)

FRANCIA LIGUE 1

6. FORDULÓ

20.45: Lens–Olympique Lyon

NÉMET BUNDESLIGA

5. FORDULÓ

20.30: Borussia Dortmund–Werder Bremen (Tv: Arena4)

Német másodosztály

18.30: Heidenheim–Kaiserslautern (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

21.00: Málaga–Espanyol (Tv: Spíler2)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

21.00: Braga–Sporting CP (Tv: Sport1)

ANGOL MÁSODOSZTÁLY

21.30: West Ham–QPR (Tv: Match4)

SZAÚD-ARÁBIA

19.55: Al-Naszr–Dirijah Club (Tv: Spíler1)

FÉRFI FUTSAL NB I

8. FORDULÓ

18.30: Berettyóújfalu–TFSE

18.30: DEAC–Kincsem Lovaspark

19.00: Nyírbátor–Magyar Futsal Akadémia

19.50: Aramis SE–Airnergy FC

20.45: H.O.P.E. Futsal–Nyíregyháza

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALI LABDARÚGÁS

Világbajnokság, Budapest, Ludovika Aréna

AUTÓSPORT

23.00: NASCAR Track Series, Ecosave 250 (Tv: Max4)

BASEBALL

MLB, rájátszás, főcsoport-elődöntő

szombat, 2.00: Los Angeles Dodgers–Atlanta Braves (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS

VILÁGBAJNOKSÁG, BAKI

8.30: Férfi 100 kg (Vég Zsombor), női 78 kg, selejtezők

16.00: Bronzmérkőzések, döntő (Tv: M4 Sport)

DARTS

European Tour, Bázel, 1. nap

13.00: délután (Tv: Max4)

Benne: Jehirszki György–Mensur Suljovic (osztrák)

19.00: este (Tv: Max4)

FORMULA–1

Szingapúri Nagydíj, Szingapúr

10.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport)

14.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport)

GOLF

5.00: PGA Tour, Japanese Championship, 2. nap (Tv: Eurosport1)

JÉGKORONG

Erste Liga, alapszakasz

17.30: SC Csíkszereda–Budapest Jégkorong Akadémia HC

17.30: Corona Brasov–FEHA19

17.30: Gyergyói HK–Debreceni EAC

18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Háromszéki Ágyúsok

18.30: DVTK Jegesmedvék–Újpesti TE

ICEHL, alapszakasz

18.30: FTC-Telekom–Vienna Capitals (osztrák)

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Red Bull Salzburg (osztrák)

További mérkőzések

18.30: Graz 99ers (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén)

19.15: Black Wings Linz (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)

19.15: VSV Villach (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz)

19.30: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–EC KAC (osztrák)

19.45: Milano HC (olasz)–TWK Innsbruck (osztrák)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 5. FORDULÓ

18.00: One Veszprém HC–Eger

18.00: ETO University Handball Team–Balatonfüredi KSE

18.00: PLER-Budapest–FTC, Bud Aréna

NŐI NB I, 5. FORDULÓ

18.00: Mol Esztergom–DVSC Skyline (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

Férfi NB I

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Egis Körmend

WNBA, rájátszás, elődöntő, 3. mérkőzés

szombat, 1.30: New York Liberty–Atlanta Dream (Tv: Sport1)

szombat, 3.30: Las Vegas Aces–Golden State Valkyries (Tv: Sport1)

KÜZDŐSPORTOK

15.30: ONE 174, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

ÖKÖLVÍVÁS

19.30: profi gála, Akilov Pilip–Kenedy Ayoo, Budapest (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

1. forduló

17.30: KHG Kaposvári NRC–Fatum Nyíregyháza (Tv: M4 Sport)

18.00: Békéscsaba–TFSE

19.00: Vasas Óbuda–Szent Benedek RA

Magyar Kupa, férfiak. Selejtező

19.00: Ráckevei SZSE–PSE fiókcsapat

SPORTLÖVÉSZET

Koronglövő Európa-bajnokság, Malakasza

Férfi és női trap, 3. nap, döntő

TENISZ

ATP 1000-es torna, Sanghaj

6.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló

WTA 1000-es torna, Peking

7.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

WTA 1000-es torna, Vuhan

5.00: egyes, selejtező, 1. forduló

ÚSZÁS

Rövid pályás világkupa-sorozat, 2. állomás, Taskent

7.00: előfutamok

15.00: döntők

VÍZILABDA

Férfi Eurokupa-selejtező

E-csoport (Podgorica)

17.30: BVSC-Manna ABC–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)

Női Bajnokok Ligája-selejtező

A-csoport (Berlin)

18.00: UVSE-Helia D–Spandau Berlin (német)

B-csoport (Dunaújváros)

19.00: Dunaújvárosi FVE–Rapallo Pallanuoto (olasz)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Szuper Levente, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Készül az országos sérülésnyilvántartó-rendszer. A vonalban Dr. Dobos József

8.00: Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk, napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 60 év – 8 atlétikai világesemény Budapesten

12.00: Bajnokok. Szegő Tibor vendége Dakos Noémi, az MTK Budapest kézilabdacsapatának kapitánya

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Válogatás a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből

Hazafutás. Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szabó Bence

15.00: Vendégünk Csábi József korábbi megbízott szövetségi kapitány

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Kovács Erika, Gy. Szabó Csilla, Gergelics József

17.00: Gurulj be lassítva is!

Körkapcsolás. Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Közvetítés az Esztergom–DVSC női kézilabda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla; közvetítés a PLER–Ferencváros férfi kézilabda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk. Szakértő: Marosán György; kapcsolás a Kaposvár–Nyíregyháza női röplabda Extraliga-mérkőzésre. Kommentátor: Csorba András

20.00: A labdarúgó NB I hétvégi fordulójának előzetese

21.00: Formula-1 – ez történt Szingapúrban

22.15: Sportvilág Katona Lászlóval