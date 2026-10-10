Nem bírt a Tatabánya otthon a Szigetszentmiklóssal a kézi NB I-ben

Lassan egy hónapja nem tud nyerni a Tatabánya férfi kézilabdacsapata, mely ezúttal a Szigetszentmiklósi KSK együttesét fogadta a bajnokságban, és egyértelműen a két pont otthon tartása volt a cél az elmúlt időszak szoros vereségei után. Hiába védett remekül Székely Márton és fogott ki 17 lövést, elöl hullámzó volt a hazaiak teljesítménye, és bár egy-két alkalommal sikerült többgólos előnyt kiharcolniuk, amikor megtarthatták volna, újra és újra hibáztak, a vendégek pedig szépen tartották magukat, keményen harcoltak és rendre visszajöttek, így az utolsó pillanatig izgalmas volt a találkozó.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 5. FORDULÓ

Budai Farkasok-Rév–Bepelog Dabas 28–29 (16–16)

Budaörs, 650 néző. V: Kiu G., Kiu T.

FARKASOK: Balogh T. – Hutvágner 1, Sinkovits 3, Josefsson 1, JUHÁSZ Á. 7 (2), DRASKOVICS 6, NURELDEN 6. Csere: Zernovic (kapus), Bene, Maric 2, Panic, Melnicsuk, Horváth D., Pintér Balázs, Kövecses 2. Edző: Pásztor István

DABAS: PALLAG – Dörnyei, ÁCS 4, Várszegi 3, Hunyadi, Laurinyecz 2, ZDOLIK 12 (4). Csere: Pintér Bulcsú (kapus), KOVÁCS G. 4, Tisza 3, Szökrényes, Szladovics 1. Edző: Tomori Győző

Az eredmény alakulása. 10. perc: 6–6. 16. p.: 8–10. 24. p.: 15–13. 41. p.: 19–19. 45. p.: 20–23. 58. p.: 27–28. Kiállítások: 8, ill. 12 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Pásztor István: – Ki-ki mérkőzés volt, rengeteg kihagyott helyzettel, főleg a végén, amikor különösen kellett volna a gól. Tudtuk, hogy két ember határozza meg az ellenfél játékát, készültünk is rá. Kötelező győzelem kellett volna, hogy legyen, meg kell vizsgálnunk, miért nem így történt.

Tomori Győző: – Nagy boldogság, hogy nyerni tudtunk. Nem mi voltunk az esélyesek, de megérkeztünk a bajnokságba. A végjátékunk kaotikus volt, ami érthető, mert hét-nyolc mezőnyjátékossal játszottunk végig.

HE-DO B.Braun Gyöngyös–Liqui Moly NEKA 28–25 (14–12)

Gyöngyös, 900 néző. V: Bíró Á., Kiss O.

GYÖNGYÖS: Skledar – VÉGH B. 4, Golubovics 1, Mátés 5, Raahauge, UBORNYÁK 4, Edwards 4 (2). Csere: MARCZIKA (kapus), Zakhar, JAROS 2, Szöllősi B. 4, Ásványi 2, Gyallai 1, Gráf 1, Jóga. Edző: Bíró Balázs

NEKA: Nagy T. – Maracskó, Széles, Bugyáki, Mészáros M. 3, Kardos 3, LUKÁCS K. 11. Csere: Borsos M. 1 (kapus), KOVÁCS D. 4, Balogh D., Vári 1, Tárnoki, Török Á. 1, Apró, Kucsera 1, Edző: Lehőcz Zoltán

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–1. 12. p.: 6–4. 18. p.: 8–7. 24. p.: 11–11. 36. p.: 16–15. 42. p.: 20–18. 48. p.: 22–20. 54. p.: 23–22. Kiállítások: 8, ill 14. perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Bíró Balázs: – Nagyon akartunk, de még mindig sok hiányérzetem van a játékunkkal kapcsolatban. Fontos két pontot szereztünk, a győzelmet Jaros Olivérnek és családjának ajánljuk, akiket pótolhatatlan veszteség ért a közelmúltban.

Lehőcz Zoltán: – Végig szoros mérkőzést játszottunk, de úgy érzem, a hazaiak akarata jobban érvényesült. Ha nem vagyunk kellően fegyelmezettek, és akaratban sem tudjuk felülmúlni az ellenfelet, akkor nagyon nehéz dolgunk lesz. A játék ezen részeiben ezúttal alulteljesítettünk.

MOL Tatabánya KC–Szigetszentmiklósi KSK 31–31 (16–17)

Tatabánya, 1692 néző. V: Bátori, Szécsi Lantos.

TATABÁNYA: SZÉKELY – Terjék 1, Mosindi 4, SZTRAKA D. 5, Karai 2, Éles B. 7 (4), MOLNÁR R. 5 (2). Csere: Vajda H., Grigoras 4, Zsitnyikov 2, Tóth L. 1, Papp T., Rodríguez P., Temesvári. Edző: Tóth Edmond

SZIGETSZENTMIKLÓS: Deményi – Lakosy 4 (1), Schäffer 3, DEBRECZENI 6, Kovács M., Váczi M. 1, Spacsek 1. Csere: Holló B. (kapus), SCHMID 6, Tóvizi, Davidovic 2, VARGA M. 6, Varjú 1 (1), Hoffmann 1. Edző: Kilvinger Bálint

Az eredmény alakulása. 9. perc: 5–2. 17. p.: 9–7. 24. p.: 13–13. 28. p.: 15–16. 36. p.: 21–19. 44. p.: 25–22. 52. p.: 28–28. 57. p.: 30–30. Kiállítások: –, ill. 8 perc. Hétméteresek: 8/6, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Tóth Edmond: – A Szigetszentmiklós kitartóan játszott, és sikerült elvinnie egy pontot, ami rajtam is múlt, vállalom, óriási hibát követtem el a végén, rosszul ítéltem meg a szituációt. Ettől eltekintve valamin változtatni kell, mert rendre szorosan megyünk bele a végjátékba, és nem tudjuk megnyerni.

Kilvinger Bálint: – Jó meccs lett ebből a találkozóból, ami egy ilyen erős csapat otthonában különösen nagy öröm nekünk. A srácok mindent megtettek, többször is fel kellett zárkóznunk, és a mi szempontunkból szerencsésen alakult a végjáték. Bravúrpontot szereztünk, de megdolgoztunk érte.