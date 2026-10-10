Nemzeti Sportrádió

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NB I: Paks–MTK 3–0

Megtorpant a Szeged a Sporting ellen a második félidőben

TÓTHPÁL ZOLTÁN (percről percre)TÓTHPÁL ZOLTÁN (percről percre)
2026.10.10. 21:20
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Fotó: Török Attila
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Férfi kézilabda BL Sporting CP OTP Bank-Pick Szeged Férfi kézi BL
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 3. fordulójában a Szeged a portugál Sportingot látja vendégül. A mérkőzés alakulását nyomon követheti folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével!

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
OTP Bank-Pick Szeged–Sporting CP (portugál) 16–16 (félidő)élőben az NSO-n!

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Férfi kézilabda BL Sporting CP OTP Bank-Pick Szeged Férfi kézi BL
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