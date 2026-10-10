Megtorpant a Szeged a Sporting ellen a második félidőben
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 3. fordulójában a Szeged a portugál Sportingot látja vendégül. A mérkőzés alakulását nyomon követheti folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével!
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
OTP Bank-Pick Szeged–Sporting CP (portugál) 16–16 (félidő) – élőben az NSO-n!
Cikkünk folyamatosan frissül...
A SZEGED KERETE A MÉRKŐZÉSRE
PERCRŐL PERCRE
Legfrissebb hírek
Férfi kézi BL: a Szeged most már lépéskényszerben van
Kézilabda
2026.09.18. 14:01
Fájó szegedi vereség, ami sokba kerülhet
Kézilabda
2026.09.16. 20:33