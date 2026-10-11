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NB I: Kispest-Honvéd–Újpest 0–0

Egyes alá: pocsék meccsen ikszelt Elchében a Celta

V. H. L.V. H. L.
2026.10.11. 15:55
Rubén Sánchez (fehér mezben) teljesítménye legalább elfogadható volt (Fotó: Getty Images)
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8. forduló Elche Celta Vigo La Liga
Két gyenge napot kifogó csapat gól nélküli döntetlent játszott egymással a spanyol első osztályú labdarúgó-bajnokság 8. fordulójában rendezett Elche–Celta Vigo mérkőzésen.

Egy Rubén Sánchez-kapufán kívül gyakorlatilag semmi említésre méltó nem történt a Celta Vigo elchei vendégjátékának első félidejében. A hazaiak az említett momentummal megadhatták volna az alaphangot egy jó meccshez, de nem így történt, s gyakorlatilag teljes érdektelenségbe fulladt az első játékrész, s mindössze egyetlen kaput eltaláló lövéssel vonultak az öltözőbe a felek.

A meccs a második felvonásra sem pörgött fel, a nagy unalom közepette még a szurkolók is csak úgy tessék-lássék „hangoskodtak”, s csak remélni lehetett, hogy valami történik, ami legalább a hajrára felpörgeti az összecsapást. A 65. percben a házigazdák középpályása, Marc Aguado 13 méterről leadott lövése ilyen lehetett volna, de centikkel a felső léc felett hagyta el a játékteret. 

A meccs színvonalára legjellemzőbb mozzanat az volt, amikor a vigóiak cserecsatára, Kuhaib Driues kapott ajándékot a hátul passzolgató védőktől, ám ahelyett, hogy meg sem áll a kapuig, harmincöt méterről próbálta ráemelni a labdát, amely valahol a lelátó harmadik karéjában kötött ki... A végkimenetel így nem lehetett más, mint 0–0 – nyolc meccsből ez volt Celta ötödik döntetlenje a bajnokságban.

SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Elche–Celta Vigo 0–0
16.15: Real Sociedad–Deportivo (Tv: Spíler2)
18.30: Real Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)
21.00: Racing Santander–Valencia (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák
21.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották
Barcelona–Getafe 3–0 (Gordon 2., Gabriel Jesus 30., Koundé 73.)
Alavés–Atlético Madrid 1–2 (Boyé 45+6. – 11-esből, ill. Grimaldo 33., Romero 87.)
Kiállítva: Á. Pérez (Alavés, 61.)
Rayo Vallecano–Athletic Bilbao – 0–0-s állásnál a 24. percben félbeszakadt
Real Madrid–Villarreal 1–0 (Y. Diomandé 63.)
Kiállítva: Vinícius Júnior (Real Madrid, 73.)

Pénteken játszották
Málaga–Espanyol 1–1 (A. Nino 90+3., ill. B. Zaragoza 13.)

 

8. forduló Elche Celta Vigo La Liga
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