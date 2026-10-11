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NB II: Négy kiállítás Csákváron, vesztett állásból nyert a Kecskemét

GELEI JÓZSEFGELEI JÓZSEF
2026.10.11. 14:41
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A hét forduló óta veretlen, fehér mezes Kecskemét Csákváron is esélyesként lép pályára (Fotó: Réti Attila/KTE, archív)
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Csákvár NB II KTE Kecskemét élő közvetítés labdarúgó NB II Aqvital FC Csákvár NB II 9. forduló
A labdarúgó NB II 9. fordulójában az utolsó helyen tanyázó Aqvital FC Csákvár a harmadik Kecskeméti TE-t fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
9. FORDULÓ
AQVITAL FC CSÁKVÁR–KECSKEMÉTI TE 1–2 (1–0)
CSÁKVÁR, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezeti: Zierkelbach Péter (Mohos Milán, Bertalan Dávid)
CSÁKVÁR: Bozó – Major G., Lorentz, Komlósi, Schmidtka, Helembai – Somfalvi (Ásványi, 46.), Mészáros D. (Zahorán, 82.), Dencinger (Pesti, 59.) –  Benkő P. (Nemes, 75.), Sipos Z. (Vas, 82.). Vezetőedző: Berndt András
KTE: Ruisz – Szépe, Gajág (Szilágyi Z., 18.), Szűcs Sz. – Berki, Haris, Kovács B., Göblyös (Eördögh, 61.) – Szabó B. (Bolyki, 70.), Beke (Merényi, 70.) – Németh B. (Farkas B., 61.). Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Benkő P. (36.), ill. Merényi (77.), Szépe (80.)
Kiállítva: Lorentz (72.), Pesti (74.), ill. Bolyki (72.), Merényi (92.)

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző négy bajnokiján győzni képtelen, utolsó helyezett Csákvár a hét forduló óta veretlen Kecskeméti TE ellen.

 

Csákvár NB II KTE Kecskemét élő közvetítés labdarúgó NB II Aqvital FC Csákvár NB II 9. forduló
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