NB II: Négy kiállítás Csákváron, vesztett állásból nyert a Kecskemét

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–KECSKEMÉTI TE 1–2 (1–0)

CSÁKVÁR, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezeti: Zierkelbach Péter (Mohos Milán, Bertalan Dávid)

CSÁKVÁR: Bozó – Major G., Lorentz, Komlósi, Schmidtka, Helembai – Somfalvi (Ásványi, 46.), Mészáros D. (Zahorán, 82.), Dencinger (Pesti, 59.) – Benkő P. (Nemes, 75.), Sipos Z. (Vas, 82.). Vezetőedző: Berndt András

KTE: Ruisz – Szépe, Gajág (Szilágyi Z., 18.), Szűcs Sz. – Berki, Haris, Kovács B., Göblyös (Eördögh, 61.) – Szabó B. (Bolyki, 70.), Beke (Merényi, 70.) – Németh B. (Farkas B., 61.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Benkő P. (36.), ill. Merényi (77.), Szépe (80.)

Kiállítva: Lorentz (72.), Pesti (74.), ill. Bolyki (72.), Merényi (92.)

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző négy bajnokiján győzni képtelen, utolsó helyezett Csákvár a hét forduló óta veretlen Kecskeméti TE ellen.