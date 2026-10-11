Verstappen megállíthatatlan volt – első győzelmét aratta Szingapúrban!
Max Verstappen Malajzia után Szingapúrban is az élről várhatta a piros lámpák kialvását, és a lehető legjobb helyzetben volt ahhoz, hogy két egymást követő hétvégén is győzelmet arasson a Red Bull-lal. A helyszínen az első sikerét megcélzó holland mellől Charles Leclerc, míg a második sorból Lewis Hamilton és az egyéni összetettet 89 pont előnnyel vezető Andrea Kimi Antonelli rugaszkodhatott el. A két McLaren az ötödik-hatodik helyről, míg a motorelem-cserék miatt hátrasorolt George Russell a mezőny végéről kívánt előrébb lépni.
A brit már a rajt előtt előrébb léphetett három helyet a rajtrácson, hiszen Fernando Alonso, Lance Stroll és az időmérőn mért kör nélkül maradó Isack Hadjar a bokszutcából indult.
Ami a gumistratégiát illeti, összesen tizenkét versenyző, az első sorból induló Verstappen és Leclerc, valamint Antonelli, a két McLaren, Liam Lawson, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Carlos Sainz Jr., Sergio Pérez, és az Aston Martin kettőse, Alonos és Stroll döntött a lágy gumi mellett, míg a többiek a közepesen vágtak neki a 62. körös versenynek. A Ferrari tehát már a rajtnál megosztotta a stratégiát a versenyzői között.
Noha Leclerc rugaszkodott el jobban, Verstappen fordult el elsőként az egyes kanyarban, és sikerült megtartania a vezetést, mögötte változatlan sorrendben jött el az első öt helyezett, míg hátrébb Russell a 17. helyig kapaszkodott előre. Verstappen nem igazán tudott elhúzni az élen, amit jól mutatott, hogy az első hat helyezett négy és fél másodpercen belül követte egymást 5 kör elteltével is.
Míg a következő körökben Leclerc továbbra is szorosan tapadt a Red Bull-ra, Hamilton kissé leszakadt a csapattársáról, és kisebb vonat alakult ki mögötte, mivel Antonelli, Norris, illetve Piastri is egy másodpercen belül maradt az előtte állóhoz képest. Bár a 9. körben rövid időre virtuális biztonsági autós szakasz lépett érvénybe, miután Gabriel Bortoleto volt kénytelen félrehúzódni az Audival, senki sem használta ki a korlátozást kerékcserére.
Verstappen a 10. körtől kezdte el apránként növelni az előnyét az élen, és a 15. körben már közel 3 másodperccel előzte meg Leclerc-t, míg Hamilton további 4 szekundum hátránnyal követte a csapattársát. A brit egyre inkább küszködött a közepes gumin, miközben a lágy a vártnál jobban működött. A Ferrari a 19. körben ki is hívta Hamiltont, aki lágyat kapott, és a hetedik pozícióból folytatta. Bár a hétszeres világbajnok gyorsan áthámozta magát Lawsonon, a lágyon rajtolók továbbra is remek tempót diktáltak.
A sorból Leclerc lógott ki, aki folyamatosan szakadt le Verstappenről, és a 25. körben a hátránya már a 10 másodpercet közelítette, amikor egy körrel Antonelli után ő is meglátogatta a bokszutcát. A monacói és az olasz is közepes gumin folytatta, előbbi Hamilton előtt, míg utóbbi mögötte tért vissza a pályára. A hétszeres bajnok ezzel szorult helyzetbe került, hiszen a márkatárs mögött autózva nem tudta kihasználni a lágy gumi adta előnyt. Az élen óriási előnyre szert tevő Verstappen a 33. körben szánta el magát kerékcserére, őt Norris ugyanabban a körben követte, míg Piastri egy körrel később állt ki.
A holland pilóta az élen tért vissza, míg a két McLaren a Leclerc, Hamilton, Antonelli alkotta trió mögé sorolt be az ötödik-hatodik pozícióban. Russell ekkor már a hetedik helyen haladt, de rá még várt egy kerékcsere. Lance Stroll a 39. körben kavarta fel kissé az állóvizet, amikor kénytelen volt félrehúzódni az Aston Martinnal. Az eset miatt virtuális biztonsági autós szakaszt léptettek érvénybe. Ezt a Ferrari és a Mercedes használta ki, előbbinél meglepő módon Leclerc kapott friss gumit, míg utóbbinál Antonelli és Russell is megjárta a bokszutcát.
Verstappen mögé így a kint maradó Hamilton zárkózott fel, Leclerc a harmadikként folytatta, majd Norris és Antonelli sorolt be a top 5-ben, míg Russell a tizedik pozícióból folytatta. Kint járt a bokszutcában Piastri is, az ausztrál pilóta lassú defekt miatt volt kénytelen cserélni a 42. körben, de pozíciót nem veszített az extra kiállás miatt.
Leclerc gyorsan ledolgozta a hátrányát Hamilton mögött, és a két Ferrari a 48. körben helyet is cserélt egymással. A monacói lemaradása ekkor 15 másodperc körül mozgott, míg a brit 7 szekundummal előzte meg Norrist. A mclarenes az 52. körben érte utol a ferrarist, majd két körrel később offenzívát is indított ellene. Hamilton az 1-es kanyarnál átrongyolt a bukótéren, amivel ugyan megtartotta a pozícióját, mögötte helycsere történt: Antonelli ugyanis a helyzetet kihasználva megelőzte Norrist.
A mercedeses a következő körben a Ferrarit is maga mögé utasította, és még ugyanabban a körben Norris is előzött, így Hamilton az ötödik helyre szorult vissza. A brit versenyző ellen a kanyarlevágás miatt vizsgálat is indult, de végül felmentették, az ötödik pozícióját ugyanakkor ez sem mentette meg, Piastri ugyanis felért rá a hajrában, és az utolsó körben meg is előzte őt.
Verstappen senkitől sem zavartatva, magabiztos győzelmet aratott, és először állhatott fel a dobogó felső fokára Szingapúrban. A két egymást követő hétvégén diadalmaskodó holland mögött 7.3 másodperc hátránnyal szelte át a célvonalat Leclerc, míg Antonelli a harmadik helyének köszönhetően 102 pontra növelte az előnyét az egyéni vb-összetettben. Az olasz ezzel megnyitotta a lehetőséget az austini bajnokavatás előtt. Az első ötöst Norris, Piastri sorrendben a McLaren kettőse egészítette ki, Hamilton hatodikként zárt, majd Lawson, Nico Hülkenberg, Russell és Hadjar tette teljessé a pontszerzők sorát.
Folytatás két hét múlva az Amerikai Nagydíjjal.
SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Max Verstappen
|Red Bull-Ford
|-
|2.
|Charles Leclerc
|Ferrari
|3.
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|4.
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|5.
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|6.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|7.
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Ford
|8.
|Nico Hülkenberg
|Audi
|9.
|George Russell
|Mercedes
|10.
|Isack Hadjar
|Red Bull-Ford
|11.
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|12.
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|13.
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|14.
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|15.
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|16.
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|17.
|Sergio Pérez
|Cadillac-Ferrari
|2 kör h.
|18.
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|3 kör h.
|19.
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|3 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|36
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|29
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|7
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|340
|2.
|George Russell
|238
|3.
|Lewis Hamilton
|229
|4.
|Max Verstappen
|221
|5.
|Charles Leclerc
|215
|6.
|Lando Norris
|201
|7.
|Oscar Piastri
|138
|8.
|Isack Hadjar
|97
|9.
|Liam Lawson
|75
|10.
|Pierre Gasly
|41
|11.
|Arvid Lindblad
|38
|12.
|Franco Colapinto
|27
|13.
|Oliver Bearman
|23
|14.
|Nico Hülkenberg
|13
|15.
|Gabriel Bortoleto
|10
|16.
|Esteban Ocon
|7
|17.
|Fernando Alonso
|7
|18.
|Carlos Sainz
|7
|19.
|Alexander Albon
|5
|20.
|Cunoda Juki
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|578
|2.
|Ferrari
|444
|3.
|McLaren-Mercedes
|339
|4.
|Red Bull-Ford
|332
|5.
|Racing Bulls-Ford
|100
|6.
|Alpine-Mercedes
|68
|7.
|Haas-Ferrari
|30
|8.
|Audi
|23
|9.
|Williams-Mercedes
|12
|10.
|Aston Martin-Honda
|7
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|17. SZINGAPÚRI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 9., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Russell 1:32.274
|Sprintidőmérő
|1. Verstappen 1:31.156
|OKTÓBER 10., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Leclerc
|Időmérő
|1. Verstappen 1:31.373
|OKTÓBER 11., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Antonelli
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 25., 21.00
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|november 1., 21.00
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00