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Verstappen megállíthatatlan volt – első győzelmét aratta Szingapúrban!

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.11. 16:00
Fotó: AFP
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F1 Formula–1 Szingapúri Nagydíj
Max Verstappen (Red Bull) magabiztos győzelmet aratott a Formula–1-es Szingapúri Nagydíj versenyén. A holland mögött Charles Leclerc (Ferrari) és Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) szelte át a célvonalat, míg az első ötöst Lando Norris, Oscar Piastri sorrendben a két McLaren zárt. Lewis Hamilton (Ferrari) hatodik lett, míg George Russell (Mercedes) a kilencedik helyig zárkózott fel.

Max Verstappen Malajzia után Szingapúrban is az élről várhatta a piros lámpák kialvását, és a lehető legjobb helyzetben volt ahhoz, hogy két egymást követő hétvégén is győzelmet arasson a Red Bull-lal. A helyszínen az első sikerét megcélzó holland mellől Charles Leclerc, míg a második sorból Lewis Hamilton és az egyéni összetettet 89 pont előnnyel vezető Andrea Kimi Antonelli rugaszkodhatott el. A két McLaren az ötödik-hatodik helyről, míg a motorelem-cserék miatt hátrasorolt George Russell a mezőny végéről kívánt előrébb lépni. 

A brit már a rajt előtt előrébb léphetett három helyet a rajtrácson, hiszen Fernando Alonso, Lance Stroll és az időmérőn mért kör nélkül maradó Isack Hadjar a bokszutcából indult. 

Ami a gumistratégiát illeti, összesen tizenkét versenyző, az első sorból induló Verstappen és Leclerc, valamint Antonelli, a két McLaren, Liam Lawson, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Carlos Sainz Jr., Sergio Pérez, és az Aston Martin kettőse, Alonos és Stroll döntött a lágy gumi mellett, míg a többiek a közepesen vágtak neki a 62. körös versenynek. A Ferrari tehát már a rajtnál megosztotta a stratégiát a versenyzői között. 

Noha Leclerc rugaszkodott el jobban, Verstappen fordult el elsőként az egyes kanyarban, és sikerült megtartania a vezetést, mögötte változatlan sorrendben jött el az első öt helyezett, míg hátrébb Russell a 17. helyig kapaszkodott előre. Verstappen nem igazán tudott elhúzni az élen, amit jól mutatott, hogy az első hat helyezett négy és fél másodpercen belül követte egymást 5 kör elteltével is. 

Míg a következő körökben Leclerc továbbra is szorosan tapadt a Red Bull-ra, Hamilton kissé leszakadt a csapattársáról, és kisebb vonat alakult ki mögötte, mivel Antonelli, Norris, illetve Piastri is egy másodpercen belül maradt az előtte állóhoz képest. Bár a 9. körben rövid időre virtuális biztonsági autós szakasz lépett érvénybe, miután Gabriel Bortoleto volt kénytelen félrehúzódni az Audival, senki sem használta ki a korlátozást kerékcserére. 

Verstappen a 10. körtől kezdte el apránként növelni az előnyét az élen, és a 15. körben már közel 3 másodperccel előzte meg Leclerc-t, míg Hamilton további 4 szekundum hátránnyal követte a csapattársát. A brit egyre inkább küszködött a közepes gumin, miközben a lágy a vártnál jobban működött. A Ferrari a 19. körben ki is hívta Hamiltont, aki lágyat kapott, és a hetedik pozícióból folytatta. Bár a hétszeres világbajnok gyorsan áthámozta magát Lawsonon, a lágyon rajtolók továbbra is remek tempót diktáltak. 

A sorból Leclerc lógott ki, aki folyamatosan szakadt le Verstappenről, és a 25. körben a hátránya már a 10 másodpercet közelítette, amikor egy körrel Antonelli után ő is meglátogatta a bokszutcát. A monacói és az olasz is közepes gumin folytatta, előbbi Hamilton előtt, míg utóbbi mögötte tért vissza a pályára. A hétszeres bajnok ezzel szorult helyzetbe került, hiszen a márkatárs mögött autózva nem tudta kihasználni a lágy gumi adta előnyt. Az élen óriási előnyre szert tevő Verstappen a 33. körben szánta el magát kerékcserére, őt Norris ugyanabban a körben követte, míg Piastri egy körrel később állt ki. 

A holland pilóta az élen tért vissza, míg a két McLaren a Leclerc, Hamilton, Antonelli alkotta trió mögé sorolt be az ötödik-hatodik pozícióban. Russell ekkor már a hetedik helyen haladt, de rá még várt egy kerékcsere. Lance Stroll a 39. körben kavarta fel kissé az állóvizet, amikor kénytelen volt félrehúzódni az Aston Martinnal. Az eset miatt virtuális biztonsági autós szakaszt léptettek érvénybe. Ezt a Ferrari és a Mercedes használta ki, előbbinél meglepő módon Leclerc kapott friss gumit, míg utóbbinál Antonelli és Russell is megjárta a bokszutcát. 

Verstappen mögé így a kint maradó Hamilton zárkózott fel, Leclerc a harmadikként folytatta, majd Norris és Antonelli sorolt be a top 5-ben, míg Russell a tizedik pozícióból folytatta. Kint járt a bokszutcában Piastri is, az ausztrál pilóta lassú defekt miatt volt kénytelen cserélni a 42. körben, de pozíciót nem veszített az extra kiállás miatt. 

Leclerc gyorsan ledolgozta a hátrányát Hamilton mögött, és a két Ferrari a 48. körben helyet is cserélt egymással. A monacói lemaradása ekkor 15 másodperc körül mozgott, míg a brit 7 szekundummal előzte meg Norrist. A mclarenes az 52. körben érte utol a ferrarist, majd két körrel később offenzívát is indított ellene. Hamilton az 1-es kanyarnál átrongyolt a bukótéren, amivel ugyan megtartotta a pozícióját, mögötte helycsere történt: Antonelli ugyanis a helyzetet kihasználva megelőzte Norrist. 

A mercedeses a következő körben a Ferrarit is maga mögé utasította, és még ugyanabban a körben Norris is előzött, így Hamilton az ötödik helyre szorult vissza. A brit versenyző ellen a kanyarlevágás miatt vizsgálat is indult,  de végül felmentették, az ötödik pozícióját ugyanakkor ez sem mentette meg, Piastri ugyanis felért rá a hajrában, és az utolsó körben meg is előzte őt. 

Verstappen senkitől sem zavartatva, magabiztos győzelmet aratott, és először állhatott fel a dobogó felső fokára Szingapúrban.  A két egymást követő hétvégén diadalmaskodó holland mögött 7.3 másodperc hátránnyal szelte át a célvonalat Leclerc, míg Antonelli a harmadik helyének köszönhetően 102 pontra növelte az előnyét az egyéni vb-összetettben. Az olasz ezzel megnyitotta a lehetőséget az austini bajnokavatás előtt. Az első ötöst Norris, Piastri sorrendben a McLaren kettőse egészítette ki, Hamilton hatodikként zárt, majd Lawson, Nico Hülkenberg, Russell és Hadjar tette teljessé a pontszerzők sorát. 

Folytatás két hét múlva az Amerikai Nagydíjjal. 
 

SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Max VerstappenRed Bull-Ford-
2.Charles LeclercFerrari 
3.Kimi AntonelliMercedes 
4.Lando NorrisMcLaren-Mercedes 
5.Oscar PiastriMcLaren-Mercedes 
6.Lewis HamiltonFerrari 
7.Liam LawsonRacing Bulls-Ford 
8.Nico HülkenbergAudi 
9.George RussellMercedes 
10.Isack HadjarRed Bull-Ford 
11.Pierre GaslyAlpine-Mercedes1 kör h.
12.Oliver BearmanHaas-Ferrari1 kör h.
13.Esteban OconHaas-Ferrari1 kör h.
14.Carlos SainzWilliams-Mercedes1 kör h.
15.Arvid LindbladRacing Bulls-Ford1 kör h.
16.Fernando AlonsoAston Martin-Honda1 kör h.
17.Sergio PérezCadillac-Ferrari2 kör h.
18.Alexander AlbonWilliams-Mercedes3 kör h.
19.Valtteri BottasCadillac-Ferrari3 kör h.
 FELADTÁK megtett körök
 Lance StrollAston Martin-Honda36
 Franco ColapintoAlpine-Mercedes29
 Gabriel BortoletoAudi7

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKPONT
1. Kimi Antonelli340
2. George Russell238
3. Lewis Hamilton229
4. Max Verstappen221
5. Charles Leclerc215
6. Lando Norris201
7. Oscar Piastri138
8. Isack Hadjar97
9. Liam Lawson75
10. Pierre Gasly41
11. Arvid Lindblad38
12. Franco Colapinto27
13. Oliver Bearman23
14. Nico Hülkenberg13
15. Gabriel Bortoleto10
16. Esteban Ocon7
17. Fernando Alonso7
18. Carlos Sainz7
19. Alexander Albon5
20. Cunoda Juki1
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes578
2. Ferrari444
3. McLaren-Mercedes339
4. Red Bull-Ford332
5. Racing Bulls-Ford100
6. Alpine-Mercedes68
7. Haas-Ferrari30
8. Audi23
9. Williams-Mercedes12
10. Aston Martin-Honda7
11. Cadillac-Ferrari0
17. SZINGAPÚRI NAGYDÍJ
OKTÓBER 9., PÉNTEK
Szabadedzés1. Russell 1:32.274
Sprintidőmérő1. Verstappen 1:31.156
OKTÓBER 10., SZOMBAT
Sprintverseny1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Leclerc
Időmérő1. Verstappen 1:31.373
OKTÓBER 11., VASÁRNAP
A verseny1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Antonelli
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 25., 21.00
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosnovember 1., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00

 

 

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