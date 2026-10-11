Verstappen megállíthatatlan volt – első győzelmét aratta Szingapúrban!

Max Verstappen Malajzia után Szingapúrban is az élről várhatta a piros lámpák kialvását, és a lehető legjobb helyzetben volt ahhoz, hogy két egymást követő hétvégén is győzelmet arasson a Red Bull-lal. A helyszínen az első sikerét megcélzó holland mellől Charles Leclerc, míg a második sorból Lewis Hamilton és az egyéni összetettet 89 pont előnnyel vezető Andrea Kimi Antonelli rugaszkodhatott el. A két McLaren az ötödik-hatodik helyről, míg a motorelem-cserék miatt hátrasorolt George Russell a mezőny végéről kívánt előrébb lépni.

A brit már a rajt előtt előrébb léphetett három helyet a rajtrácson, hiszen Fernando Alonso, Lance Stroll és az időmérőn mért kör nélkül maradó Isack Hadjar a bokszutcából indult.

Ami a gumistratégiát illeti, összesen tizenkét versenyző, az első sorból induló Verstappen és Leclerc, valamint Antonelli, a két McLaren, Liam Lawson, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Carlos Sainz Jr., Sergio Pérez, és az Aston Martin kettőse, Alonos és Stroll döntött a lágy gumi mellett, míg a többiek a közepesen vágtak neki a 62. körös versenynek. A Ferrari tehát már a rajtnál megosztotta a stratégiát a versenyzői között.

Noha Leclerc rugaszkodott el jobban, Verstappen fordult el elsőként az egyes kanyarban, és sikerült megtartania a vezetést, mögötte változatlan sorrendben jött el az első öt helyezett, míg hátrébb Russell a 17. helyig kapaszkodott előre. Verstappen nem igazán tudott elhúzni az élen, amit jól mutatott, hogy az első hat helyezett négy és fél másodpercen belül követte egymást 5 kör elteltével is.

Míg a következő körökben Leclerc továbbra is szorosan tapadt a Red Bull-ra, Hamilton kissé leszakadt a csapattársáról, és kisebb vonat alakult ki mögötte, mivel Antonelli, Norris, illetve Piastri is egy másodpercen belül maradt az előtte állóhoz képest. Bár a 9. körben rövid időre virtuális biztonsági autós szakasz lépett érvénybe, miután Gabriel Bortoleto volt kénytelen félrehúzódni az Audival, senki sem használta ki a korlátozást kerékcserére.

Verstappen a 10. körtől kezdte el apránként növelni az előnyét az élen, és a 15. körben már közel 3 másodperccel előzte meg Leclerc-t, míg Hamilton további 4 szekundum hátránnyal követte a csapattársát. A brit egyre inkább küszködött a közepes gumin, miközben a lágy a vártnál jobban működött. A Ferrari a 19. körben ki is hívta Hamiltont, aki lágyat kapott, és a hetedik pozícióból folytatta. Bár a hétszeres világbajnok gyorsan áthámozta magát Lawsonon, a lágyon rajtolók továbbra is remek tempót diktáltak.

A sorból Leclerc lógott ki, aki folyamatosan szakadt le Verstappenről, és a 25. körben a hátránya már a 10 másodpercet közelítette, amikor egy körrel Antonelli után ő is meglátogatta a bokszutcát. A monacói és az olasz is közepes gumin folytatta, előbbi Hamilton előtt, míg utóbbi mögötte tért vissza a pályára. A hétszeres bajnok ezzel szorult helyzetbe került, hiszen a márkatárs mögött autózva nem tudta kihasználni a lágy gumi adta előnyt. Az élen óriási előnyre szert tevő Verstappen a 33. körben szánta el magát kerékcserére, őt Norris ugyanabban a körben követte, míg Piastri egy körrel később állt ki.

A holland pilóta az élen tért vissza, míg a két McLaren a Leclerc, Hamilton, Antonelli alkotta trió mögé sorolt be az ötödik-hatodik pozícióban. Russell ekkor már a hetedik helyen haladt, de rá még várt egy kerékcsere. Lance Stroll a 39. körben kavarta fel kissé az állóvizet, amikor kénytelen volt félrehúzódni az Aston Martinnal. Az eset miatt virtuális biztonsági autós szakaszt léptettek érvénybe. Ezt a Ferrari és a Mercedes használta ki, előbbinél meglepő módon Leclerc kapott friss gumit, míg utóbbinál Antonelli és Russell is megjárta a bokszutcát.

Verstappen mögé így a kint maradó Hamilton zárkózott fel, Leclerc a harmadikként folytatta, majd Norris és Antonelli sorolt be a top 5-ben, míg Russell a tizedik pozícióból folytatta. Kint járt a bokszutcában Piastri is, az ausztrál pilóta lassú defekt miatt volt kénytelen cserélni a 42. körben, de pozíciót nem veszített az extra kiállás miatt.

Leclerc gyorsan ledolgozta a hátrányát Hamilton mögött, és a két Ferrari a 48. körben helyet is cserélt egymással. A monacói lemaradása ekkor 15 másodperc körül mozgott, míg a brit 7 szekundummal előzte meg Norrist. A mclarenes az 52. körben érte utol a ferrarist, majd két körrel később offenzívát is indított ellene. Hamilton az 1-es kanyarnál átrongyolt a bukótéren, amivel ugyan megtartotta a pozícióját, mögötte helycsere történt: Antonelli ugyanis a helyzetet kihasználva megelőzte Norrist.

A mercedeses a következő körben a Ferrarit is maga mögé utasította, és még ugyanabban a körben Norris is előzött, így Hamilton az ötödik helyre szorult vissza. A brit versenyző ellen a kanyarlevágás miatt vizsgálat is indult, de végül felmentették, az ötödik pozícióját ugyanakkor ez sem mentette meg, Piastri ugyanis felért rá a hajrában, és az utolsó körben meg is előzte őt.

Verstappen senkitől sem zavartatva, magabiztos győzelmet aratott, és először állhatott fel a dobogó felső fokára Szingapúrban. A két egymást követő hétvégén diadalmaskodó holland mögött 7.3 másodperc hátránnyal szelte át a célvonalat Leclerc, míg Antonelli a harmadik helyének köszönhetően 102 pontra növelte az előnyét az egyéni vb-összetettben. Az olasz ezzel megnyitotta a lehetőséget az austini bajnokavatás előtt. Az első ötöst Norris, Piastri sorrendben a McLaren kettőse egészítette ki, Hamilton hatodikként zárt, majd Lawson, Nico Hülkenberg, Russell és Hadjar tette teljessé a pontszerzők sorát.

Folytatás két hét múlva az Amerikai Nagydíjjal.



SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen Red Bull-Ford - 2. Charles Leclerc Ferrari 3. Kimi Antonelli Mercedes 4. Lando Norris McLaren-Mercedes 5. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 6. Lewis Hamilton Ferrari 7. Liam Lawson Racing Bulls-Ford 8. Nico Hülkenberg Audi 9. George Russell Mercedes 10. Isack Hadjar Red Bull-Ford 11. Pierre Gasly Alpine-Mercedes 1 kör h. 12. Oliver Bearman Haas-Ferrari 1 kör h. 13. Esteban Ocon Haas-Ferrari 1 kör h. 14. Carlos Sainz Williams-Mercedes 1 kör h. 15. Arvid Lindblad Racing Bulls-Ford 1 kör h. 16. Fernando Alonso Aston Martin-Honda 1 kör h. 17. Sergio Pérez Cadillac-Ferrari 2 kör h. 18. Alexander Albon Williams-Mercedes 3 kör h. 19. Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 3 kör h. FELADTÁK megtett körök Lance Stroll Aston Martin-Honda 36 Franco Colapinto Alpine-Mercedes 29 Gabriel Bortoleto Audi 7

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK PONT 1. Kimi Antonelli 340 2. George Russell 238 3. Lewis Hamilton 229 4. Max Verstappen 221 5. Charles Leclerc 215 6. Lando Norris 201 7. Oscar Piastri 138 8. Isack Hadjar 97 9. Liam Lawson 75 10. Pierre Gasly 41 11. Arvid Lindblad 38 12. Franco Colapinto 27 13. Oliver Bearman 23 14. Nico Hülkenberg 13 15. Gabriel Bortoleto 10 16. Esteban Ocon 7 17. Fernando Alonso 7 18. Carlos Sainz 7 19. Alexander Albon 5 20. Cunoda Juki 1