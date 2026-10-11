Szoboszlai Dominik nincs ott a Liverpool keretében a Manchester City ellen – hivatalos

Szoboszlai Dominik a két csapat februári meccsén szabadrúgásból gólt lőtt az Anfielden Gianluigi Donnarummának, ám a mérkőzés végén kiállították, miután gólhelyzetben visszahúzta Erling Haalandot.

A magyar és a norvég klasszis ezúttal nem találkozhat a pályán, mivel Szoboszlai nem került be a Liverpool meccskeretébe. Kerkez Milos ellenben most is ott van a kezdőben.

A Liverpool vezetőedzője, Andoni Iraola a mérkőzést megelőzően Sky Sportsnak elmondta, Szoboszlainak meghúzódott a combhajlító izma, és bár a középpályás megpróbált teljeskörű edzésmunkát végezni, nincs 100%-os állapotban.

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

LIVERPOOL–MANCHESTER CITY – élőben az NSO-n!

Liverpool, Anfield, 17.30 (Tv: Spíler1). Vezeti: Chris Kavanagh

LIVERPOOL: Alisson – Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Barcola, Wirtz, Munoz – Koumas. Vezetőedző: Andoni Iraola

A kispadon: Mamardashvili (kapus), Chiesa, Endo, Frimpong, Joe Gomez, McConnell, Ngumoha, Nyoni, Cimikasz

MAN. CITY: Donnarumma – Nunes, Rúben Dias, Guéhi, O'Reilly – Anderson, Enzo Fernández – Semenyo, Cherki, Ndiayé – Haaland. Vezetőedző: Enzo Maresca

A kispadon: Rulli (kapus), Allan Elias, Buaddi, Doku, Gvardiol, Huszanov, Kovacic, Lewis, Vitor Reis

