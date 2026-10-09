A Mbappé-téma miatt dühöngött José Mourinho

Ritkán lehet ilyet tapasztalni: a média munkatársait kisbuszokkal szállítják a valdebebasi edzőközpontba a meccsek előtti sajtótájékoztatóra. A Real Madrid reptér melletti komplexuma hatalmas, többek között 13 futballpálya, éttermek, számos konditerem található itt, no meg Puskás Ferenc szobra. Pénteken verőfényes napsütésben rengeteg kertész sürgött-forgott a szabadban, szemmel láthatóan élvezték a munkát, az egyik nicaraguai szakember dalolászott a traktoron, majd afelől érdeklődött, honnan érkeztem – természetesen hallott már Budapestről, s elmondta, nagyon szép város.

Odacsapna az asztalra a várhatóan Gulácsi Péterrel felálló Villarreal Minden bizonnyal Gulácsi Péterrel a kapujában lép pályára szombaton a Santiago Bernabéu Stadionban a Villarreal – megtartotta meccs előtti sajtótájékoztatóját Inigo Pérez, a vendégek vezetőedzője is. „A Bernabéu tökéletes helyszín, hogy megmutassuk magunkat, de közben tisztában vagyunk vele, nehéz feladatunk lesz, és akadnak majd olyan periódusok, amikor nagy nyomást helyez ránk a Real Madrid. De le kell győznünk a félelmünket és a színpadi lámpalázhoz hasonló érzést. Mindig jó nagyot ütni az asztalra, most pedig megtehetjük. Pontos taktikai tervre van szükség, a hibákért súlyos árat fizethetünk.”

A legtöbb pályán edzettek a legkisebbektől a legnagyobbakig (egy kisgyerekeknek szervezett edzőtábor is zajlik éppen Madridban), de a legnépszerűbb pénteki program José Mourinhóhoz volt köthető, aki megtartotta a Villarreal elleni szombati bajnoki előtti sajtótájékoztatóját. Természetesen hatalmas volt az érdeklődés, legalább 20 kamera vette a portugál szakembert, illetve több mint 40 sajtómunkatárs tapasztalhatta, hogy második madridi időszakában talán most a legingerültebb. Ennek oka, hogy a spanyol kollégák ismét megkérdőjelezték Kylian Mbappé hozzáállását.

„Ez nevetséges – mondta a portugál szakvezető. – Azt gondoltam, az elmúlt hetekben számos nagy volumenű esemény történt a futball világában, mint a Manchester City-ügy vagy Cristiano Ronaldo esete, de ezek számotokra nem voltak elég jelentősek. A Real Madridnál mindig kell találni valamit… Aki ebben a klubban játszik, annak a nap huszonnégy órájában megfelelően kell viselkednie, és az elmúlt időszakban ez így is volt. Kylian Mbappé sérülése idején engedéllyel utazott el másodvéleményt kérni a térdével kapcsolatban, illetve Párizsban nem szórakozóhelyen mulatott, hanem egy divathoz köthető eseményen vett részt. A svájci kerékpározás? Olyan szállodában volt, ahol biciklivel kell közlekedni a pontok között, ti pedig úgy állítottátok be, mintha a Tour de Suisse-en indult volna. Nem kell Einsteinnek lenni, tudjuk, az a célotok, hogy a Bernabéuban kifütyüljék őt, de bízom benne, a szurkolók helyesen gondolkodnak. Ha egy játékos nem a klub nagyságához mérten viselkedik, nem tudják kifütyülni, mert még a kispadon sem ülhet, hanem otthon lesz. Mbappé nem csinált semmi rosszat, szombaton pályára lép.”

Kylian Mbappé játszani fog a Villarreal ellen is (Fotó: AFP)

José Mourinho elmondta, Federico Valverde felépülése remekül halad, így van esély a játékára, ám Éder Militaónak még időre van szüksége a bevethetőségig, ahogyan Rodrygónak is. Pénteken hosszú idő után a műtéten átesett Ferland Mendy is a csapattal edzett, a portugál vezetőedző pedig Vinícius Júniorról is beszélt.

„Rengeteget dolgozik, hogy jó formában legyen, nagyon szeretne megint az a Vinícius lenni, aki meccseket dönt el. Jelenleg szenved, megérdemli a támogatást, hiszen ismét örömet akar szerezni a szurkolóknak.”

Természetesen a Villarreal elleni bajnoki is szóba került.

„Bajnokok Ligája-szintű csapattal találkozunk, amely remek futballra képes, és egyelőre nem szerzett annyi pontot, amennyit akart. Hosszú volt a válogatott szünet, öt játékossal maradtunk itt. A legutóbbi bajnokinkat elveszítettük, szóval mindenképpen győzni akarunk hazai pályán.”

José Mourinho pillanatok alatt kiviharzott a teremből, s néhány perc múlva már a pályán tartotta a szombati összecsapás előtti utolsó edzést, amivel párhuzamosan a nicaraguai kertész nótázva vezette a traktort a valdebebasi edzőközpontban.

Döbbenetes mozdulatok a csapat edzésén Vinícius Júniort (balra) üldözik a társak

(Fotó: Getty Images) Néhány perccel José Mourinho sajtótájékoztatója után felhúzták a sötétítőket a teremben, kinyitották az ajtót, és mindenki megrohamozta a teraszt – elkezdődött az edzés, amelynek első 15 perce nyilvános volt. A kapusokkal Nuno Santos foglalkozott, a mezőnyjátékosoknak pedig Antonio Pintus tartotta a bemelegítést. Rögtön feltűnt, hogy a társakkal együtt dolgozott a korábban sérüléssel bajlódó Kylian Mbappé, Federico Valverde és Ferland Mendy is, míg Éder Militao már a sokadik közös gyakorláson vett részt – előbbi kettő játékára jó esély van szombaton. José Mourinho komótosan odasétált Thibaut Courtois-ékhoz, majd miután szemügyre vette kapusait, a stábtagokkal együtt figyelte tisztes távolból a bemelegítést, amely után a cicázás következett. Elképesztő volt, ahogyan a madridi játékosok sarokkal, talppal, vállal varázsoltak a labdával, a rossz formában lévő Vinícius Júnior még hullámvölgyben is döbbenetes mozdulatokra képes. A távolból is lehetett látni, hogy ez a futball legmagasabb szintje.

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

PÉNTEK

21.00: Málaga–Espanyol (Tv: Spíler2)

SZOMBAT

14.00: Rayo Vallecano–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Alavés–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: FC Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)

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16.15: Real Sociedad–Deportivo (Tv: Spíler2)

18.30: Real Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)

21.00: Racing Santander–Valencia (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

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