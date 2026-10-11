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Férfi kézi NB I: megkövette a drukkereket a Tatabánya csapatkapitánya a hazai iksz után

V. H. L.V. H. L.
2026.10.11. 14:39
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Székely Márton szerint elfogadhatatlan, hogy a Tatabánya otthon a döntetlenért küzdjön (Fotó: Árvai Károly)
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férfi kézilabda NB I Szigetszentmiklós kézilabda Tatabánya férfi kézilabda Székely Márton
A Szigetszentmiklós elleni hazai döntetlen után értékelő Székely Márton szerint amit az élet tavaly megadott, azért idén többet kell küzdeniük, ám az elfogadhatatlan, hogy a saját pályájukon a döntetlenért küzdjenek.

Amint arról hírt adtunk, ismét nem sikerült győznie a Mol Tatabánya KC-nak a férfi kézilabda-bajnokságban: a kék-fehérek ezúttal a Szigetszentmiklósi SK vendéglátójaként vesztettek pontot. A hazaiak részéről a találkozó egyik legjobbja, a kapus Székely Márton volt, aki tizenhét védést mutatott, ám a támadásban elkövetett hibák miatt ez sem bizonyult elégségesnek a győzelemhez. 

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A Budai Farkasok-Rév egy góllal kikapott a Dabastól, így a budaörsiek továbbra is pont nélkül állnak.

„Azt gondolom, nem az én tisztem, hogy most megfogalmazzam a végső következtetést; egy ilyen mérkőzés után még zavaros a fejem. Játékosként inkább arról beszélnék, hogy a tavalyi szezonhoz képest ez nem ugyanaz a csapat, ezért nem várhatjuk, hogy minden szoros mérkőzést megnyerünk a végén. Nagyon sokat dolgozunk azon, hogy megnyerjük a végjátékokat, bárhogyan is alakuljon az eredmény. Sajnos ez ma sem sikerült. Valószínűleg az élet sokszor ikszre játszik: amit tavaly megadott, azt idén lehet, hogy sokkal több munkával kell megszereznünk. Abban mindenki biztos lehet, hogy elvégezzük a munkát, sőt mostantól még többet fogunk dolgozni azért, hogy ezek a helyzetek másképp alakuljanak. A Szigetszentmiklós nagyon jól játszott, és megérdemelte az egy pontot. Emellett a csapat nevében elnézést szeretnék kérni a szurkolóinktól és a támogatóinktól, mert nem történhet meg, hogy a Tatabánya hazai pályán egy pontért küzdjön– idézi a csapatkapitányt hivatalos közösségi oldalán a klub.

MOL Tatabánya KC–Szigetszentmiklósi KSK 31–31 (16–17)
Tatabánya, 1692 néző. V: Bátori, Szécsi Lantos
TATABÁNYA: SZÉKELY – Terjék 1, Mosindi 4, SZTRAKA D. 5, Karai 2, Éles B. 7 (4), MOLNÁR R. 5 (2). Csere: Vajda H., Grigoras 4, Zsitnyikov 2, Tóth L. 1, Papp T., Rodríguez P., Temesvári. Edző: Tóth Edmond
SZIGETSZENTMIKLÓS: Deményi – Lakosy 4 (1), Schäffer 3, DEBRECZENI 6, Kovács M., Váczi M. 1, Spacsek 1. Csere: Holló B. (kapus), SCHMID 6, Tóvizi, Davidovic 2, VARGA M. 6, Varjú 1 (1), Hoffmann 1. Edző: Kilvinger Bálint
Az eredmény alakulása. 9. perc: 5–2. 17. p.: 9–7. 24. p.: 13–13. 28. p.: 15–16. 36. p.: 21–19. 44. p.: 25–22. 52. p.: 28–28. 57. p.: 30–30. Kiállítások: –, ill. 8 perc. Hétméteresek: 8/6, ill. 2/2

 

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