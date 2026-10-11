Veszélyben lehet Szoboszlai játéka a Manchester City ellen – sajtóhír

A The Big Reds Family fényképeket közölt a csapatbuszról leszálló játékosokról, és megjegyzi, hogy Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister sincs ott a játékosok között.

Nem sokkal később a The Liverpool Community is hasonlóról számolt be, ők azt írták, hogy Szoboszlai játéka kérdéses a vasárnap délutáni rangadón, ahogy a daveockop.com is.

A Liverpool honlapja és hivatalos közösségi médiacsatornái egyelőre nem erősítették meg az értesüléseket. Szoboszlai Dominik a válogatott szünetben mind a négy Nemzetek Ligája-mérkőzésen pályára lépett Magyarország színeiben.

A Mersey-parti csapatnak Szoboszlaiék hiányzása végképp nem jött jól, mert Andoni Iraolának a támadósor összeállítása is gondot okoz: sérülés miatt Alexander Isak, Cody Gakpo és Hugo Ekitiké sem áll rendelkezésre.

Exclusive: Dominik Szoboszlai is a doubt for today’s game vs Manchester City. #LFC https://t.co/YAfuR6Zlr3 — Liverpool Zone (@TheLpoolZone) October 11, 2026

Az Anfield Voice sem tudott biztosat mondani Szoboszlai szerepléséről, de ők úgy tudják, hogy Mac Allister ott lehet a pályán a többiekkel.

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