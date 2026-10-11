Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Kispest-Honvéd–Újpest 0–0

Veszélyben lehet Szoboszlai játéka a Manchester City ellen – sajtóhír

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.11. 14:32
Szoboszlai (középen) kihagyhatja a Manchester City elleni rangadót (Fotó: Getty Images)
Címkék
Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League Manchester City
Több, a klubhoz közel álló szurkolói oldal szerint Szoboszlai Dominik nem lép pályára vasárnap délután a Liverpool–Manchester City rangadón.

A The Big Reds Family fényképeket közölt a csapatbuszról leszálló játékosokról, és megjegyzi, hogy Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister sincs ott a játékosok között.

Nem sokkal később a The Liverpool Community is hasonlóról számolt be, ők azt írták, hogy Szoboszlai játéka kérdéses a vasárnap délutáni rangadón, ahogy a daveockop.com is.

A Liverpool honlapja és hivatalos közösségi médiacsatornái egyelőre nem erősítették meg az értesüléseket. Szoboszlai Dominik a válogatott szünetben mind a négy Nemzetek Ligája-mérkőzésen pályára lépett Magyarország színeiben. 

A Mersey-parti csapatnak Szoboszlaiék hiányzása végképp nem jött jól, mert Andoni Iraolának a támadósor összeállítása is gondot okoz: sérülés miatt Alexander Isak, Cody Gakpo és Hugo Ekitiké sem áll rendelkezésre.

Az Anfield Voice sem tudott biztosat mondani Szoboszlai szerepléséről, de ők úgy tudják, hogy Mac Allister ott lehet a pályán a többiekkel.

ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ
17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

 

Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League Manchester City
Legfrissebb hírek

Szoboszlai Dominik nincs ott a Liverpool keretében a Manchester City ellen – hivatalos

Angol labdarúgás
41 perce

Főszereplők lehetnek a feszült légkörben a Liverpool magyarjai a City elleni rangadón

Angol labdarúgás
5 órája

Nem volt szép, drámai annál inkább: a 92. percben, emberhátrányban egyenlített a Spurs az MU ellen

Angol labdarúgás
20 órája

Így kell visszatérni a válogatott szünetről: három perc alatt elintézte a Chelsea a Bournemoutht

Angol labdarúgás
23 órája

Vesztésre állt hazai pályán, de aztán zsebre vágta a három pontot az Arsenal

Angol labdarúgás
Tegnap, 15:35

Gakpo és Isak nélkül fogadja a Liverpool a Manchester Cityt

Angol labdarúgás
Tegnap, 13:21

Haaland: Szoboszlainak hagynia kellett volna, hogy gólt szerezzek

Angol labdarúgás
Tegnap, 11:23

Kérdés volt? Szoboszlaié a hónap gólja a Liverpoolnál – videó

Angol labdarúgás
2026.10.09. 21:52