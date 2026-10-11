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Ökölvívás: Bodnár Krisztina U17-es Európa-bajnok

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2026.10.11. 16:07
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Bodnár Krisztina ökölvívás utánpótlás utánpótlássport Budva U17-es Európa-bajnokság
A budvai U17-es ökölvívó Eb +80 kilogrammos döntőjében a magyar lány visszavágott ukrán ellenfelének.

Bodnár Krisztina a budvai Európa-bajnokság +80 kilós döntőjében pontozással nyert az ukrán Szofija Opaljuh ellen, így

aranyérmes lett.

A tavaly, Németországban rendezett kontinensviadalon ugyanők találkoztak a fináléban, akkor viszont az ukrán öklöző bizonyult jobbnak, most a Kőbánya SC kiváló sportolója visszavágott az akkori vereségért.

(Kiemelt képünk forrás: MÖSZ/Facebook)

Bodnár Krisztina ökölvívás utánpótlás utánpótlássport Budva U17-es Európa-bajnokság
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