Ökölvívás: Bodnár Krisztina U17-es Európa-bajnok

Bodnár Krisztina a budvai Európa-bajnokság +80 kilós döntőjében pontozással nyert az ukrán Szofija Opaljuh ellen, így

aranyérmes lett.

A tavaly, Németországban rendezett kontinensviadalon ugyanők találkoztak a fináléban, akkor viszont az ukrán öklöző bizonyult jobbnak, most a Kőbánya SC kiváló sportolója visszavágott az akkori vereségért.

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