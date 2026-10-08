Nemzeti Sportrádió

Csatlakozott az Atlético Madrid tulajdonosi köréhez az NBA egyik legnagyobb sztárja

R. D. P.R. D. P.
2026.10.08. 22:42
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Shai Gilgeous-Alexander (Fotó: Getty Images)
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NBA Atlético Madrid Shai Gilgeous-Alexander La Liga
Shai Gilgeous-Alexander, az Oklahoma City Thunder kétszeres NBA MVP-je a futballban is szerepet vállal: csatlakozott a spanyol élvonalban szereplő Atlético Madrid tulajdonosi csoportjához.

A 28 éves kosárlabdázó új szerepvállalását csütörtökön jelentette be a madridi klub. Az Atlético közleménye szerint az együttműködés közös értékeken alapul, így többek között az ambíción, a kiválóságra törekvésen és azon a meggyőződésen, hogy minden eredményért meg kell dolgozni. Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy Gilgeous-Alexander mekkora összeget fektetett a klubba.

„Izgatottan csatlakozom hivatalosan is az Atlético Madrid tulajdonosi csoportjához. Ez egy olyan klub, amely hosszú ideje Európa futballjának élmezőnyéhez tartozik, és hálás vagyok a lehetőségért, hogy részese lehetek a jövőjének” – idézte a kosárlabdázót a klub.

Gilgeous-Alexandernek nem idegen a futball világa: egy 2025-ös interjúban arról beszélt, hogy ha lehetősége lenne rá, futballozna, mivel ez volt az első sportága. A kosárlabdázó jó kapcsolatot ápol a Real Madrid brazil sztárjával, Vinícius Júniorral is, aki 2023 decemberében egy Oklahoma City Thunder-mérkőzésen személyesen is támogatta barátját.

Gilgeous-Alexander most éppen a Real Madrid városi riválisához került közel. Az Atlético Madrid 11 bajnoki címet szerzett a spanyol élvonalban, ennél többet csak a Real Madrid és a Barcelona nyert. A kanadai kosárlabdázó 2025-ben és 2026-ban is elhódította az NBA MVP-díját, 2025-ben pedig bajnoki címig vezette az Oklahoma City Thundert.

 

NBA Atlético Madrid Shai Gilgeous-Alexander La Liga
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