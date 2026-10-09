Barcelona: Raphinha a Getafe- és a Galata-meccset is kihagyja

Csapatkapitánya nélkül lép pályára a Getafe és a Galatasaray elleni hazai bajnoki, illetve idegenbeli BL-találkozón az FC Barcelona. A madridiak elleni ütközetet megelőző sajtótájékoztatón Hansi Flick, a gránátvörös-kékek vezetőedzője elmondta: Raphinhának a brazil válogatottban összeszedett izomsérülése még nem jött teljesen rendbe, így a spanyol s egyben az európai góllövőlista vezetőjének játékát nem akarják kockáztatni.

„A tesztek még mutatnak valamit, ami nem komoly ugyan, de óvatosnak kell lennünk, mert az elmúlt egy évben három sérülése is volt. Vigyáznunk kell rá, ezért nem fog játszani sem holnap, sem pedig a Galatasaray ellen” – jelentette ki a német tréner.

A katalánok óvatossága érthető, mivel a szóban forgó két mérkőzés után előbb a Betis, majd a BL-címvédő Paris Saint-Germain otthonában lépnek pályára, hogy aztán az október 25-ei el Clásicón a Real Madridot fogadják a Camp Nouban.

A szezont remekül kezdte a Barcelona, a La Ligában és az európai elitsorozatban összesen játszott nyolc mérkőzése mindegyikét megnyerte – ezeken az összecsapásokon az idény eleje óta a középcsatár posztján játszó brazil csillag 14 gólt szerzett, és három gólpasszt osztott ki.

További hír a gránátvörös-kékek háza táján, hogy a klub meghosszabbította a 19 éves, saját nevelésű jobbhátvéd, Xavi Espart szerződését, aki 2030-ig írt alá.