Segítséget kért Lamine Yamal apja, rejtélyes üzenetet írt a közösségi médiában

A 39 éves férfi az Instagram-oldalán Joan Laportával, az FC Barcelona elnökével látható egy fekete-fehér fotón, amihez – szabad fordításban – azt írta: „Jó reggelt mindenkinek, Barca család! Emberként segítségre lenne szükségem.”

A bejegyzés az Instagramon

Az üzenet konkrét jelentését egyelőre sem Nasraoui, sem a fiatal futballista környezete nem tisztázta, de a bejegyzést egyesek máris összefüggésbe hozták azzal a feltételezett incidenssel, amelyet Lamine Yamal édesapja okozott a barcelonai reptéren az Aranylabda-gála előtt, amikor állítólag arcon köpött egy női alkalmazottat az egyik kávézóban, majd rátámadott a nő segítségére siető szemtanúkra. Ennek valóságtartalmát azonban még sehonnan nem erősítették meg.

A már korábban is több botrányba belekeveredő Nasraoui három órával később a toledói vasúti baleset érintettjeinek is üzent a közösségi oldalán: „Sok erőt kívánok a vasúti balesetben érintett családoknak!” – írta, majd a La Fouine nevű rapperrel készített közös képét is megosztotta, amelyhez pedig azt írta: „Testvérem, az én házam a te házad.”