Segítséget kért Lamine Yamal apja, rejtélyes üzenetet írt a közösségi médiában

T. Z.T. Z.
2026.10.29. 08:56
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Lamine Yamal és édesapja, Mounir Nasraoui (balra) a londoni Aranylabda-gálán (Fotó: Getty Images)
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Lamine Yamal Mounir Nasraoui Barcelona
A vezető spanyol sportlap, a Marca csütörtöki beszámolója szerint komoly aggodalmat keltett Barcelonában Mounir Nasraouinak, Lamine Yamal édesapjának a közösségi médiában közzétett egyik bejegyzése.

A 39 éves férfi az Instagram-oldalán Joan Laportával, az FC Barcelona elnökével látható egy fekete-fehér fotón, amihez – szabad fordításban – azt írta: „Jó reggelt mindenkinek, Barca család! Emberként segítségre lenne szükségem.”

A bejegyzés az Instagramon

Az üzenet konkrét jelentését egyelőre sem Nasraoui, sem a fiatal futballista környezete nem tisztázta, de a bejegyzést egyesek máris összefüggésbe hozták azzal a feltételezett incidenssel, amelyet Lamine Yamal édesapja okozott a barcelonai reptéren az Aranylabda-gála előtt, amikor állítólag arcon köpött egy női alkalmazottat az egyik kávézóban, majd rátámadott a nő segítségére siető szemtanúkra. Ennek valóságtartalmát azonban még sehonnan nem erősítették meg.

A már korábban is több botrányba belekeveredő Nasraoui három órával később a toledói vasúti baleset érintettjeinek is üzent a közösségi oldalán: „Sok erőt kívánok a vasúti balesetben érintett családoknak!” – írta, majd a La Fouine nevű rapperrel készített közös képét is megosztotta, amelyhez pedig azt írta: „Testvérem, az én házam a te házad.”

 

Lamine Yamal Mounir Nasraoui Barcelona
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