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NB I: Debrecen–Vasas 2–1

Megszerezte első pontjait az Alba Fehérvár a női kézi NB I-ben, gálázott az Esztergom

2026.09.19. 18:19
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Fotó: FB/Alba Fehérvár KC
Címkék
Moyra Budaörs Handball Alba Fehérvár KC női kézilabda NB I
Az Alba Fehérvár KC házigazdaként 30–25-re legyőzte a Moyra-Budaörs United Shipping együttesét a női kézilabda-bajnokság harmadk fordulójának szombati játéknapján. A játéknap további meccsein a MOL Esztergom és a Szombathelyi KKA is hazai pályán nyert.

ALBA FEHÉRVÁR–BUDAÖRS

A két vereség után első pontjait begyűjtő fehérvári együttesben a horvát légiós, Katarina Pavlovic 14 gólt lőtt.

MOL ESZTERGOM–VASAS SC

A házigazda már a félidőben hétgólos előnyben volt, az egyoldalú küzdelemben a különbség a folytatásban tovább nőtt. Az esztergomiaknál a kapuban Bukovszky Anna 15 védést mutatott be, míg a mezőny legeredményesebb játékosaként Horváth Fanni tíz kísérletből tíz találatot szerzett.

SZOMBATHELYI KKA–MOSONMAGYARÓVÁR

Első győzelmét aratta a Szombathely, amely otthon minimális különbséggel kerekedett a Mosonmagyaróvár fölé. Utóbbi csapat harmadik vereségét szenvedte el.

KÉZILABDA
NŐI NB I
Alba Fehérvár KC–Moyra-Budaörs United Shipping 30–25 (14–13)
Székesfehérvár, 500 néző. V: Garai, Varasdi
FEHÉRVÁR: Aalla – Szabó-Májer 2, PAVLOVIC 14 (3), FREYBERGER-SZABÓ 2, Kocsis B. 2, KOVALCSIK B. 4, TAKÓ. Csere: HADFI (kapus), Hajdu, Zentai, Moreno. Edző: Szuzana Lazovics
BUDAÖRS: Mátéfi – Szekerczés 2, KRPEZS-SLEZÁK 6 (2), Bardi 1, Hudák, DEBRECZENI-KLIVINYI 3, Szöllősi-Schatzl 2. Csere: Zsigmond P. (kapus), Kármán 3, Kovalcsik J., Marincsák 1, Uhrin 2, SZTANKOVICS K. 4, Sallai, Egejuru. Edző: Buday Dániel
Az eredmény alakulása: 6. perc: 2–3. 12. p.: 6–6. 18. p.: 12–9. 24. p.: 13–10. 28. p.: 13–12. 34. p.: 15–15. 40. p.: 19–17. 46. p.: 22–19. 52. p.: 25–20. 58. p.: 29–23. Kiállítások: 10 ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 4/2
MESTERMÉRLEG
Szuzana Lazovics: – Kiélezett mérkőzést vártunk, és azt is kaptunk. Kilencven százalékban jól védekezett a csapat, csupán az első félidő utolsó tíz percében voltak problémáink támadásban. Fontos volt a sérüléséből visszatérő Freyberger-Szabó Kitti játéka, bár úgy láttam, hogy ma nem csak a Budaörssel kellett meccselnünk, hanem számos egyéb tényezővel is. Büszke vagyok a csapatomra, hogy megfelelően stabil tudott maradni, és jó mentalitással tudott beleállni a mérkőzésbe. Aki a pályán volt, az ma meghalt a másikért!
Buday Dániel: – Voltak a mérkőzésnek forduló, illetve sarokpontjai, amelyekből nagyon rosszul jöttünk ki, de tisztában voltunk azzal, hogy nehéz találkozó van ránk és nagy rangadókat szoktunk játszani a Fehérvárral. Sajnos a csapatomból ezúttal az egyéni teljesítmények elmaradtak, nem nagyon volt olyan, aki kimagaslóan játszott volna, így idegenben egy rangadót nagyon nehéz megnyerni.

Mol Esztergom–Vasas SC 41–25 (19–12)
Gravitáció Szombathelyi KKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC 30–29 (16–16)

 

 

 

Moyra Budaörs Handball Alba Fehérvár KC női kézilabda NB I
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