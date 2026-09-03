Négy között a lengyelek a női röpi Eb-n

A lengyel válogatott jutott be az elődöntőbe a női röplabda Európa-bajnokságon, miután csütörtökön négy szettben felülmúlta a holland csapatot Isztambulban.
A lengyelek a négy között az olimpiai és világbajnok olaszokkal találkoznak.
Az elődöntőket szombaton, az éremmeccseket vasárnap rendezik Isztambulban.
A magyar válogatott öt vesztes mérkőzéssel a 23. helyen zárta a tornát.
RÖPLABDA
Női Európa-bajnokság, Isztambul, negyeddöntő
Lengyelország–Hollandia 3:1 (16, –20, 20, 23)
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