„Mindenki azt gondol, amit akar” – Borbély Balázs a győri távozását követő kritikákról

Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője

– Hogy kommentálná a sima győzelmet?

– Jó mérkőzést láthattunk, nyolcvanöt percig irányítottuk a pályán történteket. Az utolsó pillanatokban alábbhagyott a koncentráció, a cserék is talán kaotikus helyzeteket teremtettek védekező pontrúgásoknál, tizi is volt ebből, de a végjátékon kívül irányítottunk, maximálisan elégedett vagyok.

– És a távozását?

– Nem szeretném kommentálni. Köszönöm a két évet, amelyet itt töltöttem, csak pozitív érzések töltenek el. Imádom a kollégáimat, örülök, hogy találkoztam velük, semmi negatív érzés nincs bennem, csak tiszta szívvel, szeretettel gondolok vissza erre az időszakra. Mindenki azt gondol, amit akar, mert nem ismerik a körülményeket. Más véleménye nem az én dolgom, csak a legközelebbi hozzátartozóimra és rám tartozik.

– Nem lenne egyszerűbb tisztázni a helyzetet, és akkor mindenki a tények tudatában mondhatna véleményt?

– Mindenki azt gondol, amit akar.

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