„Mindenki azt gondol, amit akar” – Borbély Balázs a győri távozását követő kritikákról
Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője
– Hogy kommentálná a sima győzelmet?
– Jó mérkőzést láthattunk, nyolcvanöt percig irányítottuk a pályán történteket. Az utolsó pillanatokban alábbhagyott a koncentráció, a cserék is talán kaotikus helyzeteket teremtettek védekező pontrúgásoknál, tizi is volt ebből, de a végjátékon kívül irányítottunk, maximálisan elégedett vagyok.
– És a távozását?
– Nem szeretném kommentálni. Köszönöm a két évet, amelyet itt töltöttem, csak pozitív érzések töltenek el. Imádom a kollégáimat, örülök, hogy találkoztam velük, semmi negatív érzés nincs bennem, csak tiszta szívvel, szeretettel gondolok vissza erre az időszakra. Mindenki azt gondol, amit akar, mert nem ismerik a körülményeket. Más véleménye nem az én dolgom, csak a legközelebbi hozzátartozóimra és rám tartozik.
– Nem lenne egyszerűbb tisztázni a helyzetet, és akkor mindenki a tények tudatában mondhatna véleményt?
– Mindenki azt gondol, amit akar.
Hamarosan: Efraín Juárez, az ETO FC vezetőedzője...
LABDARÚGÓ NB I
A 3. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉSEN
ETO FC–FERENCVÁROSI TC 0–3 (0–1)
Győr, ETO Stadion, 8703 néző. Vezette: Csonka Bence (Berényi Ákos, Rózsa Dávid)
ETO: Petrás – Urblík N., L. Balogun, Krpics – Bíró B. (Selyem, a szünetben), Szép, Agba (Décsy, 75.), Stefulj – Djukanovics (Bennette, 64.), Gavrics (Kulenovic, 75.) – Njie (Huszár M., 75.). Vezetőedző: Efraín Juárez
FTC: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Nagy Á., Corbu (N. Keita, 63.) – Yusuf (Varga Z., 81.), Zachariassen (Levi, 81.), Arzani (Birmancsevics, 70.) – Bagi (Lisztes, 63.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Bagi (27.), M. Gómez (70.), Lisztes (72.)
Sárga lap: Szép (31.), Huszár M. (79.), ill. Corbu (49.)