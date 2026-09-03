A kötélhúzás is szerepel a Világjátékok 2029-es programjában
A görkorcsolya, a kötélhúzás és az uszonyosúszás is szerepel a 2029-es, karlsruhei Világjátékok programjában.
A részletes műsort csütörtökön hozták nyilvánosságra a szervezők. A sportágak számának tekintetében ez lesz a legszínesebb viadal az 1981-es első megrendezés óta.
A 2029. július 19. és 29. között sorra kerülő Világjátékokon 36 sportág 62 szakágában küzdenek majd egymással a résztvevők. A négyévente sorra kerülő eseményre – amelyen többnyire olyan sportágak kapnak helyet, amelyek az olimpiai programban nem szerepelnek – száz ország mintegy négyezer sportolóját várják.
A németországi város 1989 után másodszor lesz házigazda.
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