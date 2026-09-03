Nemzeti Sportrádió

A kötélhúzás is szerepel a Világjátékok 2029-es programjában

M. B.M. B.
2026.09.03. 21:35
Fotó: Getty Images
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kötélhúzás Világjátékok 2029 Világjátékok
A görkorcsolya, a kötélhúzás és az uszonyosúszás is szerepel a 2029-es, karlsruhei Világjátékok programjában.

A részletes műsort csütörtökön hozták nyilvánosságra a szervezők. A sportágak számának tekintetében ez lesz a legszínesebb viadal az 1981-es első megrendezés óta.

A 2029. július 19. és 29. között sorra kerülő Világjátékokon 36 sportág 62 szakágában küzdenek majd egymással a résztvevők. A négyévente sorra kerülő eseményre – amelyen többnyire olyan sportágak kapnak helyet, amelyek az olimpiai programban nem szerepelnek – száz ország mintegy négyezer sportolóját várják.

A németországi város 1989 után másodszor lesz házigazda.

 

kötélhúzás Világjátékok 2029 Világjátékok
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