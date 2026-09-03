Nemzeti Sportrádió

Parázs hangulat, sokat emlegetett Borbély, sima Fradi-győzelem – ilyen volt képekben az ETO–FTC rangadó

V. B.V. B.
2026.09.03. 22:33
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Dibusz Dénes tizenegyesvédéssel vette ki a részét a Ferencváros győzelméből (Fotó: Nagy Gábor)
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FTC NB I ETO ETO FC labdarúgó NB I képgaléria Ferencváros
A Ferencváros 3–0-ra nyert a címvédő ETO FC vendégeként a labdarúgó NB I 3. fordulójának bepótolt mérkőzésén. Cikkünkben megtekinthetőek a meccs legjobb képei.
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fotó 2026.09.03.

Parázs hangulat, sokat emlegetett Borbély, sima Fradi-győzelem – ETO–FTC 0–3 (Fotók: Kovács Péter, Nagy Gábor)

LABDARÚGÓ NB I
A 3. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
ETO FC–FERENCVÁROSI TC 0–3 (0–1) 
Győr, ETO Stadion, 8703 néző. Vezette: Csonka Bence (Berényi Ákos, Rózsa Dávid)
ETO: Petrás – Urblík N., L. Balogun, Krpics – Bíró B. (Selyem, a szünetben), Szép, Agba (Décsy, 75.), Stefulj – Djukanovics (Bennette, 64.), Gavrics (Kulenovic, 75.) – Njie (Huszár M., 75.). Vezetőedző: Efraín Juárez   
FTC: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Nagy Á., Corbu (N. Keita, 63.) – Yusuf (Varga Z., 81.), Zachariassen (Levi, 81.), Arzani (Birmancsevics, 70.) – Bagi (Lisztes, 63.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Bagi (27.), M. Gómez (70.), Lisztes (72.) 
Sárga lap: Szép (31.), Huszár M. (79.), ill. Corbu (49.)

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Nem zavarta meg a Ferencvárost Borbély kemény győri fogadtatása, simán megverte a címvédőt

Az ETO-drukkerek leginkább korábbi vezetőedzőjük iránti ellenérzéseiknek adtak hangot az NB I-es idény eddigi legnagyobb rangadóján, de a pályán nem volt kérdés.

 

 

FTC NB I ETO ETO FC labdarúgó NB I képgaléria Ferencváros
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