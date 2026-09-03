Parázs hangulat, sokat emlegetett Borbély, sima Fradi-győzelem – ilyen volt képekben az ETO–FTC rangadó

LABDARÚGÓ NB I

A 3. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

ETO FC–FERENCVÁROSI TC 0–3 (0–1)

Győr, ETO Stadion, 8703 néző. Vezette: Csonka Bence (Berényi Ákos, Rózsa Dávid)

ETO: Petrás – Urblík N., L. Balogun, Krpics – Bíró B. (Selyem, a szünetben), Szép, Agba (Décsy, 75.), Stefulj – Djukanovics (Bennette, 64.), Gavrics (Kulenovic, 75.) – Njie (Huszár M., 75.). Vezetőedző: Efraín Juárez

FTC: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Nagy Á., Corbu (N. Keita, 63.) – Yusuf (Varga Z., 81.), Zachariassen (Levi, 81.), Arzani (Birmancsevics, 70.) – Bagi (Lisztes, 63.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Bagi (27.), M. Gómez (70.), Lisztes (72.)

Sárga lap: Szép (31.), Huszár M. (79.), ill. Corbu (49.)