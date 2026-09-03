Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Leimeter Csaba hét gólt lőtt a Bundesligában

2026.09.03. 22:26
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Fotó: Thomas Schips/HBW Balingen-Weilstetten
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HSG Wetzlar Balingen-Weilstetten Saint-Amand HB Leimeter Csaba Szabó Edina Bartucz László
Leimeter Csaba hét góllal járult hozzá az újonc Balingen-Weilstetten 36–27-es győzelméhez a ThSV Eisenach otthonában a német férfi kézilabda-bajnokság csütörtöki játéknapján.

A liga honlapja szerint a jobbátlövő minden kísérletét gólra váltotta és ő lett a mezőny legeredményesebb játékosa.

Bartucz László négy védéssel zárt a HSG Wetzlarban, amely 31–27-es vereséggel távozott a TBV Lemgo Lippe otthonából.

Szabó Edina vezetőedző együttese, a – Vác elleni Európa Liga-selejtezőre készülő – Saint-Amand HB 27–23-ra nyert az OGC Nice otthonában a francia női bajnokságban.

HSG Wetzlar Balingen-Weilstetten Saint-Amand HB Leimeter Csaba Szabó Edina Bartucz László
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