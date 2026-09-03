Európai kézilabdaligák: Leimeter Csaba hét gólt lőtt a Bundesligában

Leimeter Csaba hét góllal járult hozzá az újonc Balingen-Weilstetten 36–27-es győzelméhez a ThSV Eisenach otthonában a német férfi kézilabda-bajnokság csütörtöki játéknapján.
A liga honlapja szerint a jobbátlövő minden kísérletét gólra váltotta és ő lett a mezőny legeredményesebb játékosa.
Bartucz László négy védéssel zárt a HSG Wetzlarban, amely 31–27-es vereséggel távozott a TBV Lemgo Lippe otthonából.
Szabó Edina vezetőedző együttese, a – Vác elleni Európa Liga-selejtezőre készülő – Saint-Amand HB 27–23-ra nyert az OGC Nice otthonában a francia női bajnokságban.
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