Európai kézilabdaligák: Leimeter Csaba hét gólt lőtt a Bundesligában

A liga honlapja szerint a jobbátlövő minden kísérletét gólra váltotta és ő lett a mezőny legeredményesebb játékosa.

Bartucz László négy védéssel zárt a HSG Wetzlarban, amely 31–27-es vereséggel távozott a TBV Lemgo Lippe otthonából.

Szabó Edina vezetőedző együttese, a – Vác elleni Európa Liga-selejtezőre készülő – Saint-Amand HB 27–23-ra nyert az OGC Nice otthonában a francia női bajnokságban.