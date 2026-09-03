Markgráf először kezdett a dán élvonalban, rangadót nyert vele a Köbenhavn

Markgráf Ákos először kezdett a dán élvonalban, sőt, végig is játszotta a mérkőzést a 3. forduló bepótolt összecsapásán. Csapata, az FC Köbenhavn 2–0-ra legyőzte a Nordsjaellandot, s ezzel nemcsak megelőzte riválisát, de a tabella élére is ugrott – a koppenhágai csapat hat meccs alatt 15 pontot szerzett a Superligában.

CIPRUS

Szuperkupa

Omonia Nicosia–Pafosz 0–1

Omonia Nicosia: Loic Nego kispados volt. DÁNIA

Superliga

FC Köbenhavn–Nordsjaelland 2–0

FC Köbenhavn: Markgráf Ákos végigjátszotta a mérkőzést, Németh Hunor nem került be a meccskeretbe. LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Raków Czestochowa–Górnik Zabrze 1–2

Raków: Molnár Ádin kispados volt.

Lengyel Kupa, 2. forduló

Slask Wroclaw–Pogon Szczecin 2–1

Pogon: Molnár Rajmund sérült, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést. ROMÁNIA

Román Kupa, csoportkör

Poli Temesvár–Rapid Bucuresti 0–2

Temesvár: Huszti András kezdett, a szünetben lecserélték.