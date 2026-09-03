Nemzeti Sportrádió

Markgráf először kezdett a dán élvonalban, rangadót nyert vele a Köbenhavn

V. B.V. B.
2026.09.03. 23:13
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Markgráf Ákos a Kl-selejtezőben már volt kezdő, most a bajnokságban is elérte ezt a mérföldkövet (Fotó: FC Köbenhavn/Facebook)
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légiósok Markgráf Ákos FC Köbenhavn Köbenhavn dán labdarúgás
Markgráf Ákos először kezdett a dán élvonalban, sőt, végig is játszotta a mérkőzést a 3. forduló bepótolt összecsapásán. Csapata, az FC Köbenhavn 2–0-ra legyőzte a Nordsjaellandot, s ezzel nemcsak megelőzte riválisát, de a tabella élére is ugrott – a koppenhágai csapat hat meccs alatt 15 pontot szerzett a Superligában.

CIPRUS
Szuperkupa
Omonia Nicosia–Pafosz 0–1
Omonia Nicosia: Loic Nego kispados volt.

DÁNIA
Superliga
FC Köbenhavn–Nordsjaelland 2–0
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos végigjátszotta a mérkőzést, Németh Hunor nem került be a meccskeretbe.

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Raków Czestochowa–Górnik Zabrze 1–2
Raków: Molnár Ádin kispados volt.
Lengyel Kupa, 2. forduló
Slask Wroclaw–Pogon Szczecin 2–1
Pogon: Molnár Rajmund sérült, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.

ROMÁNIA
Román Kupa, csoportkör
Poli Temesvár–Rapid Bucuresti 0–2
Temesvár: Huszti András kezdett, a szünetben lecserélték.

 

légiósok Markgráf Ákos FC Köbenhavn Köbenhavn dán labdarúgás
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