Markgráf először kezdett a dán élvonalban, rangadót nyert vele a Köbenhavn
Markgráf Ákos először kezdett a dán élvonalban, sőt, végig is játszotta a mérkőzést a 3. forduló bepótolt összecsapásán. Csapata, az FC Köbenhavn 2–0-ra legyőzte a Nordsjaellandot, s ezzel nemcsak megelőzte riválisát, de a tabella élére is ugrott – a koppenhágai csapat hat meccs alatt 15 pontot szerzett a Superligában.
CIPRUS
Szuperkupa
Omonia Nicosia–Pafosz 0–1
Omonia Nicosia: Loic Nego kispados volt.
DÁNIA
Superliga
FC Köbenhavn–Nordsjaelland 2–0
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos végigjátszotta a mérkőzést, Németh Hunor nem került be a meccskeretbe.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Raków Czestochowa–Górnik Zabrze 1–2
Raków: Molnár Ádin kispados volt.
Lengyel Kupa, 2. forduló
Slask Wroclaw–Pogon Szczecin 2–1
Pogon: Molnár Rajmund sérült, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.
ROMÁNIA
Román Kupa, csoportkör
Poli Temesvár–Rapid Bucuresti 0–2
Temesvár: Huszti András kezdett, a szünetben lecserélték.
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