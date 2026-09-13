Nemzeti Sportrádió

„Isten lát titeket!” – Diogo Jota nevével provokálták az Al-Hilal labdarúgóját

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.13. 10:35
null
Diogo Jota és Rúben Neves legnagyobb közös sikere a barátság mellett: Nemzetek Ligája-győzelem 2025-ben (Fotó: Getty Images)
Címkék
Diogo Jota Szaúd-Arábia Rúben Neves
Rendkívül kellemetlen jelenet játszódott le a szaúdi élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban az Al-Tavun és az Al-Hilal mérkőzésén. A hazai szurkolók Diogo Jota nevét skandálták, amivel az ellenfél játékosát, Rúben Nevest próbálták felzaklatni. A portugál középpályás nem hagyta szó nélkül a provokációt.

Az Al-Hilal szombaton kiütéses, 6–0-s győzelmet aratott az Al-Tavun otthonában a szaúdi liga hetedik fordulójában. A mérkőzés azonban nemcsak a játék miatt került a figyelem középpontjába…

A közösségi médiában egy felvétel terjed, amelyen az látható, hogy Rúben Neves szóváltásba keveredik az Al-Tavun szurkolóival. A konfliktus akkor éleződött ki, amikor néhány drukker Diogo Jota nevét kezdte skandálni.

Neves erre az ég felé mutatott, majd a szurkolók felé azt mondta: „Isten lát titeket!”

Al-Taawoun fans chant “Jota, Jota, Jota” to Rúben Neves, apparently trying to provoke him by referencing his late friend Diogo Jota.
by u/pinteererik in soccer

A középpályás számára különösen érzékeny téma Jota elvesztése. A Liverpool korábbi támadója 2025 júliusában, egy spanyolországi autóbalesetben vesztette életét. Jota és Neves között szoros barátság alakult ki az évek során: együtt játszottak a Portóban, a Wolverhamptonban és a portugál válogatottban is.

Neves azóta több alkalommal is beszélt arról, milyen mélyen érintette barátja halála. Éppen ezért a szurkolók Jota nevével történő provokációja különösen fájdalmas lehetett számára.

A mérkőzés után Nevest megkérdezték az esetről, amire meglehetősen éles választ adott: „Csak remélem, hogy később nem mennek el imádkozni…”

Rúben Neves on some Al-Taawoun fans using Jota’s name to provoke him: “I just hope they don’t go to pray later.”
by u/Sparky-moon in soccer

 

Diogo Jota Szaúd-Arábia Rúben Neves
Legfrissebb hírek

Hivatalossá vált Darwin Núnez klubváltása

Minden más foci
2026.08.23. 11:28

Isztambulban rendezik a januári Spanyol Szuperkupát – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2026.08.13. 13:35

Már 187 millió euró az adóssága Ronaldo szaúdi futballklubjának

Minden más foci
2026.07.27. 12:51

A portugál játékosok Diogo Jota mezével tartottak megemlékezést a továbbjutás után

Foci vb 2026
2026.07.03. 04:30

A Liverpool különleges emlékművet állított Diogo Jota és testvére tiszteletére

Angol labdarúgás
2026.07.02. 21:30

A Zöld-foki-szigeteknek csoportmásodik helyet ért az újabb döntetlen

Foci vb 2026
2026.06.27. 04:00

Videó: Muslera újabb hibája után győztek a spanyolok

Foci vb 2026
2026.06.27. 02:57

Yamal, Oyarzabal, Baena hármassal rohamoznak a spanyolok Uruguay ellen – kezdőcsapatok

Foci vb 2026
2026.06.27. 00:57