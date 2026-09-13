„Isten lát titeket!” – Diogo Jota nevével provokálták az Al-Hilal labdarúgóját

Az Al-Hilal szombaton kiütéses, 6–0-s győzelmet aratott az Al-Tavun otthonában a szaúdi liga hetedik fordulójában. A mérkőzés azonban nemcsak a játék miatt került a figyelem középpontjába…

A közösségi médiában egy felvétel terjed, amelyen az látható, hogy Rúben Neves szóváltásba keveredik az Al-Tavun szurkolóival. A konfliktus akkor éleződött ki, amikor néhány drukker Diogo Jota nevét kezdte skandálni.

Neves erre az ég felé mutatott, majd a szurkolók felé azt mondta: „Isten lát titeket!”

A középpályás számára különösen érzékeny téma Jota elvesztése. A Liverpool korábbi támadója 2025 júliusában, egy spanyolországi autóbalesetben vesztette életét. Jota és Neves között szoros barátság alakult ki az évek során: együtt játszottak a Portóban, a Wolverhamptonban és a portugál válogatottban is.

Neves azóta több alkalommal is beszélt arról, milyen mélyen érintette barátja halála. Éppen ezért a szurkolók Jota nevével történő provokációja különösen fájdalmas lehetett számára.

A mérkőzés után Nevest megkérdezték az esetről, amire meglehetősen éles választ adott: „Csak remélem, hogy később nem mennek el imádkozni…”