Luis de la Fuente: Ez a csapat még nem érte el a teljes potenciálját

„Általában nem szeretek kiemelni játékosokat, de Lamine Yamal esetében ez lehetetlen. Nagyon önzetlen játékos, aki tehetségét a csapat szolgálatába állítja. Szerencsénk, hogy nálunk játszik, a csapattársai is nagyon kedvelik” – idézi Luis de la Fuentét az AS.

A spanyol szövetségi kapitány így folytatta: „Perfekcionista vagyok, mindig van hova fejlődni és ezt a játékosok is így gondolják. Ez egy nagyon fiatal csapat, amely még nem érte el a teljes potenciálját. Ha azt hinnénk, hogy ez már tökéletes, akkor elkápráztatna minket a saját sikerünk, és ezt nem szeretnénk. Eljön majd az a nap, amikor valaki megsemmisítő vereséget mér ránk, legyőz minket, és senki sem fog erről beszélni.”

De la Fuente elmondta, hogy Alejandro Grimaldo elővigyázatosságból nem játszott, és hasonló okok miatt cserélte le Martín Zubimendit is. „Elsősorban embereket irányítunk, csak másodsorban sportolókat. Tudják, hogy azért vannak itt, hogy megosszák ezeket a pillanatokat. Két hasonló színvonalú csapatot is összeállíthatnánk, de akkor sokakat ki kellene hagynunk. Nincsenek egók; azok, amelyek mégis vannak, mindig a közös jó érdekében hatnak – vélte a spanyol válogatott erőssége kapcsán, majd szóba került a védekezés is. – Nem aggódom. Kiváló csapatok ellen játszunk, amelyeknek mindig vannak komoly gólszerzési lehetőségei. Mindkét szempontból – védekezésben és támadásban egyaránt – elégedett vagyok a teljesítményünkkel.”

A spanyol edző az Aranylabdáról is beszélt. „A spanyol futballisták sokkal nagyobb elismerést érdemelnek. Már korábban is elmondtam, hogy a történelem tartozik nekünk néhány Aranylabdával. Nem sikerül hatékonyan bemutatnunk a tehetségünket. Ideje, hogy elismerjük a futballistáinkat.”