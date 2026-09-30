Nemzeti Sportrádió

Luis de la Fuente: Ez a csapat még nem érte el a teljes potenciálját

B. A. P.B. A. P.
2026.09.30. 08:05
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Luis de la Fuente és Lamine Yamal is beszélt az Aranylabdáról (Fotó: Getty Images)
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Lamine Yamal Luis de la Fuente Horvátország Spanyolország spanyol labdarúgás
Mint ismert, a spanyol labdarúgó-válogatott már 40 meccse veretlen miután 4–1-re legyőzte Horvátországot a Nemzetek Ligája A-ligájában. A találkozót követően Luis de la Fuente és Lamine Yamal is megszólalt.

„Általában nem szeretek kiemelni játékosokat, de Lamine Yamal esetében ez lehetetlen. Nagyon önzetlen játékos, aki tehetségét a csapat szolgálatába állítja. Szerencsénk, hogy nálunk játszik, a csapattársai is nagyon kedvelik” – idézi Luis de la Fuentét az AS.

A spanyol szövetségi kapitány így folytatta: „Perfekcionista vagyok, mindig van hova fejlődni és ezt a játékosok is így gondolják. Ez egy nagyon fiatal csapat, amely még nem érte el a teljes potenciálját. Ha azt hinnénk, hogy ez már tökéletes, akkor elkápráztatna minket a saját sikerünk, és ezt nem szeretnénk. Eljön majd az a nap, amikor valaki megsemmisítő vereséget mér ránk, legyőz minket, és senki sem fog erről beszélni.”

De la Fuente elmondta, hogy Alejandro Grimaldo elővigyázatosságból nem játszott, és hasonló okok miatt cserélte le Martín Zubimendit is. „Elsősorban embereket irányítunk, csak másodsorban sportolókat. Tudják, hogy azért vannak itt, hogy megosszák ezeket a pillanatokat. Két hasonló színvonalú csapatot is összeállíthatnánk, de akkor sokakat ki kellene hagynunk. Nincsenek egók; azok, amelyek mégis vannak, mindig a közös jó érdekében hatnak – vélte a spanyol válogatott erőssége kapcsán, majd szóba került a védekezés is. – Nem aggódom. Kiváló csapatok ellen játszunk, amelyeknek mindig vannak komoly gólszerzési lehetőségei. Mindkét szempontból – védekezésben és támadásban egyaránt – elégedett vagyok a teljesítményünkkel.

A spanyol edző az Aranylabdáról is beszélt. „A spanyol futballisták sokkal nagyobb elismerést érdemelnek. Már korábban is elmondtam, hogy a történelem tartozik nekünk néhány Aranylabdával. Nem sikerül hatékonyan bemutatnunk a tehetségünket. Ideje, hogy elismerjük a futballistáinkat.”

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Spanyolország már 70 másodperc elteltével vezetést szerzett, a gólszerző Lamine Yamal volt. „Már az edzésekről ismerem Dominik Livakovicot, az edzésekre gondoltam és arra, mit szokott csinálni” – emlékezett vissza első góljára Yamal. A Barcelona támadója két gólt és egy gólpasszt jegyzett, teljesítményével kiérdemelte a mérkőzés legjobbjának járó elismerést is. „Mindig a kezdetektől fogva ébernek kell lennünk és követnünk az edző utasításait és azt, amit egymás között megbeszéltünk.”

A 68 percet játszó Yamalt nagy ováció közepette hagyta el a pályát. „Izgatottak vagyunk attól a lehetőségtől, hogy hazahozzuk a Nemzetek Ligája-trófeát és amiatt, hogy idehozhattuk a vb-trófeát. Már évek óta vágytunk rá, és most igazán kiérdemeltük.”

Arra a kérdésre, hogy teljesítményével közelebb került-e a díjhoz, így válaszolt: „Nem tudom, nem szavazok, és nem tudom, ki nyert, semmit sem tudok. Csak várnom kell, és tovább kell játszanom. Végülis nem csak az Aranylabdáért játszom, hanem magamért, a szurkolókért, a válogatottért és azért, hogy továbbra is nyerjünk.”

NEMZETEK LIGÁJA
A-LIGA, 3. CSOPORT
2. FORDULÓ
Spanyolország–Horvátország 4–1 (2–1)
Sevilla, Ramón Sánchez Pizjuán Stadion, 40 294 néző. Vezette: Gözübüyük (holland)
Spanyolország: U. Simón – Pubill, Cubarsí, Huijsen, Cucurella – F. Ruiz (Pedri, 57.), Zubimendi (Rodri, 72.), Fermín (Merino, 57.) – Yamal (Munoz, 68.), Oyarzabal, Álex Baena (N. Williams, 68.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
Horvátország: Livakovic – Smolcic, Pongracic (Vuskovic, a szünetben), Gvardiol, Perisic (Ivanovic, 72.) – Misic, Sutalo, Kovacic (Mario Pasalic, 60.) – Sucic (Modric, 81.), Beljo (Budimir, 60.), Marco Pasalic. Szövetségi kapitány: Slaven Bilic
Gólszerző: Yamal (2., 63.), Pubill (31.), N. Williams (89.) ill. Beljo (28.)

Lamine Yamal Luis de la Fuente Horvátország Spanyolország spanyol labdarúgás
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