Gordon szerint nincs különbség Anglia és Spanyolország között – Roy Keane nem ért egyet

Luis de la Fuente, a vb-győztes spanyol válogatott szövetségi kapitánya: „Nagyrészt kontrolláltuk a meccset, de volt egy rövid szakasz, amikor Anglia dominált, szerzett is két gólt. Akkor kicsit kikapcsoltunk, Anglia pedig kihasználta ezt. Összességében büszke vagyok a srácokra, tudták, mit csinálnak, s végig a mi akaratunk érvényesült.”

Thomas Tuchel, a vb-bronzérmes angol válogatott szövetségi kapitánya: „Mindent megtettünk ma, hogy megnyerjük a meccset, de ezen a szinten kis különbségek döntenek. Túl sok látványos hibát követtünk el, ezeknek ára van, de még így is megvolt az esélyünk. Spanyolország ezeket megbünteti, de ebben semmi meglepő nem volt.”

Anthony Gordon, az angol válogatott és az FC Barcelona támadója: „Nem hinném, hogy van különbség Anglia és Spanyolország között. Nagyon könnyedén megnyerhettük volna ezt a meccset. Ha bemegy a tizenegyesünk, amikor vezettünk, akkor szerintem győzünk. Persze, könnyű ezt utólag mondani, de én úgy éreztem, jól játszottunk.”

Roy Keane, az MU legendájának reakciója utóbbira: „Nem értek egyet Gordonnal. Igenis van egy szintkülönbség a két válogatott között. Spanyolország világbajnok és Európa-bajnok. Ez fontos különbség!”

NEMZETEK LIGÁJA

A-LIGA, 3. CSOPORT

1. FORDULÓ

ANGLIA–SPANYOLORSZÁG 2–3 (2–1)

London, Wembley Stadion, 84 525 néző. Vezeti: Massa (olasz)

ANGLIA: Trafford – Quansah, Konsa, Guéhi (Brantwhaite, 89.), O'Reilly – E. Anderson, Lewis-Skelly (Garner, 70.) – Saka (Gibbs-White, 83.), Jude Bellingham, A. Gordon (M. Rogers, 70.) – Kane (Calvert-Lewin, 83.). Szövetségi kapitány: Tomas Tuchel

SPANYOLORSZÁG: U. Simón – Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, F. Ruiz (Pedri, 70.) – Lamine Yamal, Dani Olmo, N. Williams (Álex Baena, 55.) – Ferran Torres (Oyarzabal, 55.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

Gólszerző: A. Gordon (36.), Kane (40.), ill. Lamine Yamal (2.), Álex Baena (60.), Oyarzabal (74.)