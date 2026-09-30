Csíkos Luca: A német bajnokság sokkal keményebb

A tudatos karrierépítés tökéletes példája Csíkos Luca eddigi pályafutása. A keszthelyi születésű 21 éves bal­átlövő a NEKA színeiben nevelkedett, a balatonboglári akadémiát elhagyva 2023-ban igazolt Vácra. A Duna partján három idényt töltött el, már az első évada kiválóan sikerült, a bajnokságban 106 találatig jutott, míg az Európa-ligában sikerült a főtáblára kerülni, ebben a sorozatban 37 gólt szerzett.



2024 novemberében meghívót kapott az Európa-bajnokságon szereplő magyar válogatottba, a franciák elleni győztes bronzmeccsen kétszer is betalált, Golovin Vlagyimir azóta is számít rá, már összesen 17 fellépésnél tart.



Az idén februárban jelentették be, hogy Csíkos újabb szintet lép, ráadásul egyszerre kettőt. 2030-ig tartó szerződést kötött a Ferencvárossal, ebből az első két évet Németországban, a Thüringer HC színeiben tölti. A német együttes ismerős terep a magyar légiósoknak, Csíkos mellett Szabó Anna is a csapat tagja, míg korábban Faragó Luca és Kuczora Csenge is szerepelt ott. A THC tavaly megnyerte az Európa-ligát, idén a második lett.



„Luca az egyik legnagyobb magyar tehetség, középtávon ő tölti be azt az űrt, amit a Gloria Bistritához igazoló Johanna Reichert hagyott maga után. A célunk, hogy ő is azt a fejlődési utat járja be, mint az osztrák játékos. Kellően dinamikus, gólveszélyes és motivált, így rendelkezik a szükséges adottságokkal” – méltatta az új igazolást Herbert Müller, a klub vezetőedzője.



„Minden magyar játékos egyik álma, hogy élcsapathoz szerződjön, nekem sikerült ez a Ferencvárossal – fogalmazott lapunknak Csíkos Luca. – A kölcsön szándékos és tudatos lépés volt, mindenképpen külföldön szerettem volna kézilabdázni. Az eddigi tapasztalataim alapján pozitív döntésnek gondolom, a német élvonal teljesen más, mint a hazai bajnokság. Sokkal agresszívabb és fizikailag keményebb a liga, mint a magyar, remélem a későbbiekben is így beszélek erről.”



Csíkosék kiválóan rajtoltak, az eddigi négy mérkőzésüket megnyerték a Bundesligában, a balátlövő 12 gólja mellett három gólpasszt is kiosztott.



„Nagyon más a légiósélet, a legelején nehezen éltem meg, hogy most én vagyok a külföldi, akinek be kell illeszkednie, hiszen korábban csak olyan csapatokban szerepeltem, amelyekben kizárólag magyar kézilabdázók játszottak. Úgy érzem, mostanra integrálódtam” – tette hozzá.



Csütörtökön a Német Kupában rangadó vár az együttesre, a Bajnokok Ligájában szereplő HSG Blomberg-Lippe csapatát fogadja hazai pályán, a tét a nyolc közé jutás.