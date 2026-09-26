Nemzeti Sportrádió

A góllövésbe belesérülő Mbappé elhagyta a válogatottat, visszatér Madridba

K. Zs.K. Zs.
2026.09.26. 09:44
Kylian Mbappé és Zinédine Zidane a kényszerű csere pillanataiban (Fotó: Getty Images)
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Kylian Mbappé Franciaország Zinédine Zidane
Kylian Mbappé térdsérülése alapos és gondos gyógykezelést kíván, ezért a labdarúgó nem lép pályára a francia válogatott következő három Nemzetek Ligája-mérkőzésén, ehelyett visszatér a Real Madridhoz.

Mint beszámoltunk róla, Kylian Mbappé gólt rúgott a Törökország elleni péntek esti NL-mérkőzésen – csapata azzal nyert 1–0-ra Izmitben –, ám a lövőmozdulat közben térdsérülést szenvedett, hamarosan le kellett cserélni.

Zinédine Zidane szövetségi kapitány már a mérkőzés utáni televíziós interjújában jelezte, hogy Mbappé térde „nem néz ki jól”, és hogy semmi értelme kockázatot vállalni, a legjobb, ha a játékos elhagyja a csapatot, és csak a gyógyulásra összpontosít.

Nem sokkal később a francia szövetség is megerősítette, hogy a gólt eredményező lövése közben Mbappé térdében húzódás keletkezett, és a labdarúgó visszatér klubjához, a Real Madridhoz orvosi kezelésre.

A franciák a következő napokban kétszer játszanak Belgiummal, és megmérkőznek az olasz válogatottal is.

Ami a válogatott kispadján a törökországi mérkőzésen debütáló Zidane-t illeti, feltűnést keltett, hogy a kezdés előtt stábjával együtt némi késéssel érkezett a kispadhoz, és lemaradt a Marseillaise első taktusairól.

„Sokkal gyorsabban lezajlott a mérkőzés előtti protokoll, mint vártuk, ezért valóban egy kicsit késve kapcsolódtunk be. Az igazság az, hogy jobban szeretem, ha ott vagyok már a legelején…” – válaszolta Zizou mosolyogva a témában érkező kérdésre a sajtótájékoztatón.

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