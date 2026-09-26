A góllövésbe belesérülő Mbappé elhagyta a válogatottat, visszatér Madridba

Mint beszámoltunk róla, Kylian Mbappé gólt rúgott a Törökország elleni péntek esti NL-mérkőzésen – csapata azzal nyert 1–0-ra Izmitben –, ám a lövőmozdulat közben térdsérülést szenvedett, hamarosan le kellett cserélni.



Zinédine Zidane szövetségi kapitány már a mérkőzés utáni televíziós interjújában jelezte, hogy Mbappé térde „nem néz ki jól”, és hogy semmi értelme kockázatot vállalni, a legjobb, ha a játékos elhagyja a csapatot, és csak a gyógyulásra összpontosít.



Nem sokkal később a francia szövetség is megerősítette, hogy a gólt eredményező lövése közben Mbappé térdében húzódás keletkezett, és a labdarúgó visszatér klubjához, a Real Madridhoz orvosi kezelésre.



A franciák a következő napokban kétszer játszanak Belgiummal, és megmérkőznek az olasz válogatottal is.



Ami a válogatott kispadján a törökországi mérkőzésen debütáló Zidane-t illeti, feltűnést keltett, hogy a kezdés előtt stábjával együtt némi késéssel érkezett a kispadhoz, és lemaradt a Marseillaise első taktusairól.



„Sokkal gyorsabban lezajlott a mérkőzés előtti protokoll, mint vártuk, ezért valóban egy kicsit késve kapcsolódtunk be. Az igazság az, hogy jobban szeretem, ha ott vagyok már a legelején…” – válaszolta Zizou mosolyogva a témában érkező kérdésre a sajtótájékoztatón.

🚨🇫🇷 Zidane annonce que Mbappé, sorti blessé après son but face à la Turquie, va quitter le rassemblement des Bleus.



🎙️ "Les nouvelles ne sont pas bonnes puisqu'il va devoir rentrer. Il a une lésion tendineuse au genou. On ne va pas prendre de risque" pic.twitter.com/rt2YdZnpq8 — RMC Sport (@RMCsport) September 26, 2026

😆 Zidane a manqué le début de la Marseillaise : "Un petit retard à l'allumage" pic.twitter.com/Y1Fv1iWQ9H — RMC Sport (@RMCsport) September 25, 2026