Kane kihagyott tizenegyese után Baena távoli lövésével egyenlített Spanyolország

A labdarúgó Nemzetek Ligája A-ligájának 3. csoportjában Anglia Spanyolországot fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
NEMZETEK LIGÁJA
A-LIGA, 3. CSOPORT
1. FORDULÓ
ANGLIA–SPANYOLORSZÁG 2–2 (2–1) – élőben az NSO-n!
London, Wembley Stadion, 20.45 (Tv: Spíler1 TV). Vezeti: Massa (olasz)
ANGLIA: Trafford – Quansah, Konsa, Guéhi, O'Reilly – E. Anderson, Lewis-Skelly – Saka, Jude Bellingham, A. Gordon – Kane. Szövetségi kapitány: Tomas Tuchel
SPANYOLORSZÁG: U. Simón – Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, F. Ruiz – Lamine Yamal, Dani Olmo, N. Williams (Baena, 55.) – Ferran Torres (Oyarzabal, 55.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
Gólszerző: A. Gordon (36.), Kane (40.), ill. Lamine Yamal (2.), Baena (60.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
Legfrissebb hírek