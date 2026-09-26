Nemzeti Sportrádió

Kane kihagyott tizenegyese után Baena távoli lövésével egyenlített Spanyolország

2026.09.26. 22:07
Bellingham (jobbra) passza után Gordon (balra) egyenlített (Fotó: Getty Images)
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Anglia Nemzetek Ligája Spanyolország A-liga
A labdarúgó Nemzetek Ligája A-ligájának 3. csoportjában Anglia Spanyolországot fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

NEMZETEK LIGÁJA
A-LIGA, 3. CSOPORT
1. FORDULÓ
ANGLIA–SPANYOLORSZÁG 2–2 (2–1) – élőben az NSO-n!
London, Wembley Stadion, 20.45 (Tv: Spíler1 TV). Vezeti: Massa (olasz)
ANGLIA: Trafford – Quansah, Konsa, Guéhi, O'Reilly – E. Anderson, Lewis-Skelly – Saka, Jude Bellingham, A. Gordon – Kane. Szövetségi kapitány: Tomas Tuchel
SPANYOLORSZÁG: U. Simón – Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, F. Ruiz – Lamine Yamal, Dani Olmo, N. Williams (Baena, 55.) – Ferran Torres (Oyarzabal, 55.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
Gólszerző: A. Gordon (36.), Kane (40.), ill. Lamine Yamal (2.), Baena (60.)

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Anglia Nemzetek Ligája Spanyolország A-liga
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