Kane kihagyott tizenegyese után Baena távoli lövésével egyenlített Spanyolország

NEMZETEK LIGÁJA

A-LIGA, 3. CSOPORT

1. FORDULÓ

ANGLIA–SPANYOLORSZÁG 2–2 (2–1) – élőben az NSO-n!

London, Wembley Stadion, 20.45 (Tv: Spíler1 TV). Vezeti: Massa (olasz)

ANGLIA: Trafford – Quansah, Konsa, Guéhi, O'Reilly – E. Anderson, Lewis-Skelly – Saka, Jude Bellingham, A. Gordon – Kane. Szövetségi kapitány: Tomas Tuchel

SPANYOLORSZÁG: U. Simón – Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, F. Ruiz – Lamine Yamal, Dani Olmo, N. Williams (Baena, 55.) – Ferran Torres (Oyarzabal, 55.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

Gólszerző: A. Gordon (36.), Kane (40.), ill. Lamine Yamal (2.), Baena (60.)

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