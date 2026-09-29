Kárpátaljai helyzetjelentés: pótapa lesz az edzőből

„Igraty, Andrij!”

„Pista, erősebben!”

„Davaj, Jonatán, ne aludjál!”

Érdekes hallgatni a nagyszőlősi pálya mellett a gyermekmeccs hangjait, az edzői utasítások és a kölyökjátékosok kiáltásai természetesen keverik az ukrán és a magyar szavakat. Papíron 25 ezren lakják a kárpátaljai várost, ma azonban semmilyen adatnak nem érdemes hinni; sokan elmenekültek a háborús évek során, ugyanakkor Kelet-Ukrajnából hiányos családok tömkelege költözött a biztonságosnak gondolt nyugati zónába. A sporttelepen Pukánics Adrián, a Nagyszőlősről a Sahtar Doneckig és az ukrán válogatottig jutó, félig magyar futballista fogad bennünket. A 43 éves középpályás ma is aktív, a Kárpátalja megyei bajnokságát sorozatban negyedik éve megnyerő Nagyszőlősnél felnőtt játékos-edzőként, valamint az U7-es, U9-es, U11-es és U17-es korosztály trénereként tevékenykedik.

Gaz veri fel a volt műanyaggyár pályáját, a felújítási terveket elsöpörte a háború (Fotó: Kovács Péter)

Romos betonlelátó, düledező öltözőfalak, rozsdás vaskapuk – a nagyszőlősi műanyaggyár csapatának egykori stadionja a kárpátaljai futballélet gyászos helyszíne. Sorsát a 2022-ben kirobbant intenzív háború pecsételte meg, átépítése és felújítása tervben volt, az orosz–ukrán konfliktus azonban felemésztette a költségeket, nem maradt pénz a munka folytatására. A szebb napokat látott eredményjelző mögött hátsó füves pálya is működött egykor, ma már ez is skanzenállapotban van. A sporttelepen zajló utánpótlásedzéseknek a körbekerített, műfüves pálya ad terepet.

„Négy évig, 1986 és 1990 között a nagyszőlősi technikumban tanultam, és ezen a pályán folytak a testnevelésórák – idézte fel az elhagyott pálya fényes napjait Vincze István, Beregszász alpolgármestere. – Annak idején a városban két megyei szintű futballcsapat volt, a háttérben egy-egy erős iparvállalattal, a szőlősi műanyag­gyárral és a szőlősi kerámiagyárral. Most a nagyszőlősi műanyaggyár egykori pályáján vagyunk, amely az 1980-as évek végén jó minőségű sporttelepnek számított. Aztán a Szovjetunió felbomlásával az iparvállalatok is visszaszorultak, kiszálltak a sport támogatásából. A nyolcvanas években zártak voltak a határok, mindenki itthon élt még, a futballmeccset népünnepélyként éltük meg. A szőlősi műanyag­gyár és kerámiagyár mérkőzései óriási derbinek számítottak, ez volt itt a Fradi–Újpest. Sajnos most az van, amit látunk.” Elveszett műanyaggyári futballparadicsom

„Az én fiatalkoromban tíz gyerekből hat vagy hét beszélt magyarul, ma tízből talán kettő – osztja meg szubjektív tapasztalatait az etnikai arányokról. – A pályán feloldódnak a nyelvi különbözőségek, a magyar a magyarnak magyarul szól, de ukránul is megért mindent, sőt az ukrán gyerek is sok esetben fogja a magyar szavakat. De nem csak ezen múlik. Hadd meséljek el egy érdekes esetet! Edzettem korábban egy 2015-ös születésű, rendkívül tehetséges fiút, Bilda Dánielt, aki egy mukkot sem tudott magyarul, a budapesti tréningeken mégis minden gyakorlatot elsőként csinált végig hibátlanul. Szinte hihetetlen ugyanis, de egy évig Újpestre járt edzeni, úgy, hogy közben itt, Nagyszőlősön végezte az iskolát. Édesapja vitte hetente háromszor Budapestre, az edzés után este jöttek haza, a kocsiban tanult valamit, másnap meg már itt ült az iskolapadban. Óriási motiváció, elszántság volt a fiúban. Úgy tudom, most az MTK-ban játszik. Visszatérve a nyelvi kérdésre, a felnőttkeretből egyedül én beszélek magyarul.”

Összehasonlítási alapnak megteszi egy 1972-ből előkerült nagyszőlősi csapatkép, amelyen a kezdő tizenegyből tíz játékosnak volt magyar vezetékneve. A kárpátaljai bajnokság, amelyben a Nagyszőlős szerepel, ma az ukrajnai országos ligarendszer negyedik, legalsó szintje. A környéken a falusi csapatok megszűntek, a háború előtt is tapasztalható leépülési folyamatot felgyorsította a 2022 óta zajló intenzív konfliktus, nincs már felnőttegyüttese Ungvárnak, Munkácsnak, Beregszásznak sem. Az 1990-es évek végén, Pukánics Adrián pályafutása kezdetén még virágzó futballélet jellemezte a környéket

„Tizenhat éves voltam, amikor a Sahtar megfigyelői megkerestek egy kárpátaljai ifjúsági torna után. Korábban a Dinamo Kijev is érdeklődött irántam, de abból nem lett semmi. Kétszer utaztam el Doneckbe próbajátékra, a második két hét után döntöttek úgy, hogy szerződtetnek, édesapámékhoz csengettek telefonon. Vonattal tartottam éppen hazafelé, mobiltelefonom nem volt, így én erről semmit sem tudtam még. Szüleim vártak a nagyszerű hírrel. Ők egyébként faluról, Nagypaládról költöztek be Nagyszőlősre, házunk éppen a futballpálya mellett állt. Másztunk át a kerítésen, gyerekkoromban fociztunk folyton-folyvást. Már amikor nem édesanyámnak segítettem a piacon, ahol jugoszláv, később török importruhát árult. Anyai vonalon magyar származású vagyok, nagyszüleim magyarul beszéltek. Én viszont ukránul tanultam meg először, a magyar a pályák környékén, gyerekfocistaként ragadt rám. Doneckben nehéz volt az első két-három hónap, én ukránul beszéltem, helyben az orosz volt az általános. Meg keveset is játszottam, elment a kedvem, már jöttem volna haza. Édesapám azonban figyelmeztetett: »Ne futamodj meg, te választottad ezt az utat.«”