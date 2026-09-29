Ismét együtt dolgozhat Jesper Jensen Henny Reistaddal – sajtóhír

Korábban megírtuk, hogy még mindig kérdéses a világ legjobb női kézilabdázójának tartott Henny Reistad sorsa. A 27 éves norvég irányító jelenlegi szerződése 2027 nyaráig szól az Esbjerggel, és edzője, Tomas Axnér elmondta, dolgoznak a hosszabbításon, de könnyen lehet, hogy távozni fog az olimpiai aranyérmes játékos.

A dán Handballtransfer információi szerint Reistad újra összeállhat Jesper Jensennel, akivel 2021 és 2024 között dolgozott együtt az Esbjergben. A 48 éves dán edző szerződése 2028-ban jár le a Ferencvárosnál.

Kérdéses, hogy a duó Dániában áll-e újra össze, ez esetben viszont Jensennek ki kellene lépnie jelenlegi megállapodásából, vagy Reistadnak a szerződése lejártával Budapest felé venni az irányt. Az átigazolásokkal foglalkozó honlap nagyobb esélyt lát az esbjergi verzióra (a dán klub még év vége előtt szeretné megtalálni Axnér utódját), viszont az utóbbit sem zárja ki.

„Nem sokat tudok mondani arról, hogy áll a döntés. Ez egy személyes folyamat, amin jelenleg dolgozom” – mondta Reistad a norvég Tv2-nek a jövőjét firtató kérdésére.

Annak kapcsán, hogy mit keres egy klubban, így fogalmazott: „Folyamatosan a fejlődésre törekszem. (...) Természetesen könnyebb elképzelni, hogy milyen lehet a helyzet Esbjergben, de leginkább azt kell előtérbe helyezni, hogy mit szeretnék és mi motivál engem.”

A Bajnokok Ligájában az Esbjerg és az FTC is az A-csoportban szerepel. Az első három fordulót követően mindkét csapat veretlen még. A zöld-fehérek szombaton a CSM Bucuresti ellen lépnek pályára, míg az Esbjerg vasárnap az OTP Group-Buducsnosztot fogadja. A két együttes először a hetedik fordulóban találkozik egymással november 8-án.