Emil Nielsen: Még csak a csúcsteljesítményünk 60-70 százalékát értük el

Nielsen harmincszázalékos védési hatékonysággal játszott vasárnap a Füchse Berlin ellen 34–33-ra megnyert találkozón. Annak ellenére, hogy a 29 éves kapus olimpiai és világbajnok, továbbá Eb-győztes, míg klubszinten a Barcelonával 2025-ben klubvilágbajnokságot, 2024-ben és 2026-ban Bajnokok Ligáját nyert, Nielsen még mindig sikeréhes.

„Természetesen mindig nagyszerű érzés. Minden mérkőzésen a győzelem reményében lépünk pályára, ez nagyon fontos a motiváció és az önbizalom szempontjából. Vannak fontos céljaink: ez a sorozat kulcsfontosságú számunkra, a Bajnokok Ligája szintén fontos. Különböző versenyekről van szó, mert itt öt mérkőzést játszunk, a Bajnokok Ligájában több van, és az egy egész szezonon át tart, de végül is a célunk és a feladatunk az, hogy trófeákat nyerjünk” – mondta az IHF-nek a dán kapus.

A nyáron Magyarországra igazoló Nielsen új csapatáról is beszélt. „A Veszprém más, mint amihez hozzászoktam, de jól érzem magam. Boldog vagyok, főleg a csapattal. Csodálatos srácokból áll. A csapatkémia remek, az biztos. Néhányan nagyon jól ismerik egymást. Még sok mindenben javulhatunk. Úgy gondolom, hogy még csak a csúcsteljesítményünk 60-70 százalékát értük el, és igazán, igazán jó csapattá válhatunk.”

A Barcelona kedd este a Montada ellen, míg a Veszprém a Burgan ellen játszik, aztán csütörtökön 19 órai kezdettel jön a klubvilágbajnokság döntője. Nielsenre minden bizonnyal nagy szerep hárulhat, hogy védje korábbi csapattársai próbálkozását és győzelemhez segítse a Veszprémet. „Készen állunk” – mondta lényegre törően Nielsen.

KÉZILABDA

FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM

KEDD

CSOPORTKÖR, 3. (UTOLSÓ) FORDULÓ

A-CSOPORT

12.15: Zamalek (egyiptomi)–Pinheiros (brazil) (Tv: Sport1)

14.30: Barca (spanyol)–Muntada Derb Szultan (marokkói) (Tv: Sport1)

B-CSOPORT

16.45: Veszprém–Burgan (kuvaiti) (Tv: Sport1)

19.00: Füchse Berlin (német)–Al-Ahli (egyiptomi) (Tv: Sport1)

CSÜTÖRTÖK

DÖNTŐ

19.00: Barca (spanyol)–Veszprém (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!