Nemzeti Sportrádió

Emil Nielsen: Még csak a csúcsteljesítményünk 60-70 százalékát értük el

B. A. P.B. A. P.
2026.09.29. 11:34
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Emil Nielsen védéseire a Barcelona ellen szükség lesz (Fotó: IHF)
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Mint ismert, a One Veszprém HC bejutott a kézilabda-klubvilágbajnokság döntőjébe, ahol a címvédő Barca lesz az ellenfele. A nemzetközi szövetség (IHF) honlapjának a spanyoloktól idén nyáron a Veszprémhez igazoló Emil Nielsen nyilatkozott.

Nielsen harmincszázalékos védési hatékonysággal játszott vasárnap a Füchse Berlin ellen 34–33-ra megnyert találkozón. Annak ellenére, hogy a 29 éves kapus olimpiai és világbajnok, továbbá Eb-győztes, míg klubszinten a Barcelonával 2025-ben klubvilágbajnokságot, 2024-ben és 2026-ban Bajnokok Ligáját nyert, Nielsen még mindig sikeréhes.

„Természetesen mindig nagyszerű érzés. Minden mérkőzésen a győzelem reményében lépünk pályára, ez nagyon fontos a motiváció és az önbizalom szempontjából. Vannak fontos céljaink: ez a sorozat kulcsfontosságú számunkra, a Bajnokok Ligája szintén fontos. Különböző versenyekről van szó, mert itt öt mérkőzést játszunk, a Bajnokok Ligájában több van, és az egy egész szezonon át tart, de végül is a célunk és a feladatunk az, hogy trófeákat nyerjünk”mondta az IHF-nek a dán kapus.

A nyáron Magyarországra igazoló Nielsen új csapatáról is beszélt. „A Veszprém más, mint amihez hozzászoktam, de jól érzem magam. Boldog vagyok, főleg a csapattal. Csodálatos srácokból áll. A csapatkémia remek, az biztos. Néhányan nagyon jól ismerik egymást. Még sok mindenben javulhatunk. Úgy gondolom, hogy még csak a csúcsteljesítményünk 60-70 százalékát értük el, és igazán, igazán jó csapattá válhatunk.” 

A Barcelona kedd este a Montada ellen, míg a Veszprém a Burgan ellen játszik, aztán csütörtökön 19 órai kezdettel jön a klubvilágbajnokság döntője. Nielsenre minden bizonnyal nagy szerep hárulhat, hogy védje korábbi csapattársai próbálkozását és győzelemhez segítse a Veszprémet. „Készen állunk” – mondta lényegre törően Nielsen. 

KÉZILABDA
FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM
KEDD
CSOPORTKÖR, 3. (UTOLSÓ) FORDULÓ
A-CSOPORT
12.15: Zamalek (egyiptomi)–Pinheiros (brazil) (Tv: Sport1)
14.30: Barca (spanyol)–Muntada Derb Szultan (marokkói) (Tv: Sport1)
B-CSOPORT
16.45: Veszprém–Burgan (kuvaiti) (Tv: Sport1)
19.00: Füchse Berlin (német)–Al-Ahli (egyiptomi) (Tv: Sport1)
CSÜTÖRTÖK
DÖNTŐ
19.00: Barca (spanyol)–Veszprém (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

 

férfi kézilabda férfi kézilabda klubvilágbajnokság One Veszprém HC Barcelona kézilabda Emil Nielsen
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