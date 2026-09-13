Gyász: elhunyt id. Grózer György egykori röplabdajátékos és -edző

Mint a családtól megtudtuk, pénteken szorítást érzett a mellkasában, a kardiológián gyógyszereket kapott a panaszára. Szombat este rosszul érezte magát veresegyházi otthonában, leállt a légzése, előbb felesége, majd a kiérkező mentők próbálkoztak az újraélesztésével, ám sajnos nem jártak sikerrel, és id. Grózer György 21.15-kor elhunyt. Halálának pontos okát a boncolás állapítja meg.

Az egykori szélső ütő 1964. szeptember 14-én született, a magyar válogatottban 96-szor szerepelt, részt vett az 1983-as Európa-bajnokságon (11. hely). A német nemzeti csapatban 19-szer lépett pályára, mellyel az 1991-es és az 1995-ös Eb-n is ott volt, előbbin a negyedik, utóbbin a nyolcadik helyet szerezték meg. Itthon a legsikeresebb időszakát a Tungsramnál töltötte, 1985-ben ment ki Németországba, ahol először az MTV Eintracht Celle színeiben szerepelt, aztán a belga Rembert Saxon Tourhout együttesével kupagyőztes lett. Ezt követően a Moerser SC játékosaként nemcsak bajnokságot és Német Kupát nyert, hanem a CEV-kupában is diadalmaskodott.

Játszott még a belga VT Flamingo Maldegemben és a Kazincbarcikában is, majd Németországban és Belgium is edzősködött, hazánkban pedig irányította a Gödöllő női és a Pénzügyőr férficsapatát is.