Nemzeti Sportrádió

17 évesen duplázott az első felnőttmeccsén, a Manchester City simán továbbjutott

P. GY. B. P. GY. B.
2026.09.17. 22:19
Floyd Samba (75) kétszer is bevette a Norwich kapuját (Fotó: Getty Images)
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Floyd Samba angol Ligakupa Brighton Manchester City
A Manchester City labdarúgócsapata 5–0-ra győzte le a másodosztályú Norwich Cityt az angol labdarúgó Ligakupában, és bejutott a legjobb 16 közé.

A nyolcaddöntőben 15 csapat kiléte már ismert volt, az utolsó kiadó helyért a Manchester City és a Norwich csatázott csütörtök este. Enzo Maresca a hétvégén megnyert városi derbi után több játékost is pihentetett, többek között Erling Haaland is csak a lelátóról figyelte a meccset. Először kapott szerepet a csapatban Gerónimo Rulli kapus és a brazil Allan, míg a 17 éves Floyd Samba élete első felnőtt tétmérkőzését játszotta.

Az U18-ban 38 meccsen 34 gólban közreműködő angol utánpótlás-válogatott futballista hamar bizonyított a felnőttek között is, a 29. percben Allan beadása után a kapuba fejelt. Két perccel később növelte előnyét a Manchester City, Ajjub Buaddi kiugratása után Rayan Cherki biztosan helyezett a jobb sarokba.

Szünet után a korábban gólpasszt adó Allan egy szép egyéni megmozdulás után szerezte a harmadik gólt, majd az 54. percben Floyd Samba egy remek tekeréssel a saját második, csapata negyedik gólját jegyezte. A 90. percben a csereként beállt Ryan McAidoo állította be az 5–0-s végeredményt.

A címvédő így magabiztos győzelemmel jutott tovább, és készülhet a Brighton ellen, amely ebben a fordulóban a Manchester Unitedet búcsúztatta a Ligakupában.

ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
Manchester City–Norwich City (II.) 5–0

 

Floyd Samba angol Ligakupa Brighton Manchester City
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