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NB I: Kisvárda–ETO 1–1

Jude Bellingham remekel, Real Madrid–Málaga 3–0

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.08.30. 16:50
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Alfonso Herrero tehetetlennek bizonyult Jude Bellinghammel szemben (Fotó: Getty Images)
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Málaga Real Madrid La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 3. fordulójában a Real Madrid a Málagát fogadja vasárnap. Kövesse élőben nálunk a mérkőzés alakulását percről-percre!

SPANYOL LA LIGA
3. FORDULÓ
Real Madrid–Málaga 3–0 (3–0)
Madrid, Bernabéu. Vezeti: Martínez Munuera
Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Cucurella – Valverde, Camavinga – B. Díaz, Ju. Bellingham, Vinícius Jr. – Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho
Málaga: Herrero – Puga, Recio, Galilea, Rafita – Larrubia, I. Merino, Ra. Rodríguez, J. Munoz – Dotor, Chupe. Vezetőedző: Juan Funes
Gólszerző: Ju. Bellingham (19.), Herrero (26. – öngól), Mbappé (30.)

 

Málaga Real Madrid La Liga
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