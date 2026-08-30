Jude Bellingham remekel, Real Madrid–Málaga 3–0
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 3. fordulójában a Real Madrid a Málagát fogadja vasárnap. Kövesse élőben nálunk a mérkőzés alakulását percről-percre!
SPANYOL LA LIGA
3. FORDULÓ
Real Madrid–Málaga 3–0 (3–0)
Madrid, Bernabéu. Vezeti: Martínez Munuera
Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Cucurella – Valverde, Camavinga – B. Díaz, Ju. Bellingham, Vinícius Jr. – Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho
Málaga: Herrero – Puga, Recio, Galilea, Rafita – Larrubia, I. Merino, Ra. Rodríguez, J. Munoz – Dotor, Chupe. Vezetőedző: Juan Funes
Gólszerző: Ju. Bellingham (19.), Herrero (26. – öngól), Mbappé (30.)
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